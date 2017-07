Mundial 2030: Argentina y Uruguay confirman candidatura conjunta

Argentina y Uruguay acordaron ir a fondo con su postulación para organizar el Mundial de 2030 en forma conjunta, según lo confirmó el Secretario de Deportes argentino, Carlos Mac Allister.



"Está la firme decisión de ambos presidentes, junto con los presidentes de las federaciones, de llevar adelante la postulación para el 2030", dijo el secretario de Deportes de Argentina, Carlos Mac Allister, al canal TyC Sports.



Luego que los presidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, respaldaron en público la iniciativa, los vecinos sudamericanos pasaron a la acción conformando una comisión con representantes de ambos gobiernos para “analizar los aspectos de la organización”, detalló Mac Allister. “El primer puntapié esta dado”, resaltó el funcionario.



Uruguay albergó el primer Mundial en 1930, y recibirlo 100 años después tendría una relevancia simbólica. En aquella oportunidad se consagró campeón tras vencer en la final a Argentina.



Si bien en ambos países el fútbol es por lejos el deporte más popular, con lo cual el espectáculo en las tribunas estaría garantizado, el principal obstáculo de una candidatura es la estructura deficiente con estadios antiguos y sin las comodidades que exige la FIFA.



“Si bien estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma de los estadios, creo que tenemos una base de inicio importante. Tenemos 13 años para desarrollarlo”, apuntó el funcionario.



Al igual que Brasil con la organización del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos dos años después, Argentina y Uruguay también enfrentan el dilema de destinar millones a un evento de esta magnitud cuando enfrentan necesidades mayores a nivel social. En Argentina, el 30 por ciento de la población de 42 millones de personas vive en la pobreza, según estadísticas oficiales.

“Se puede hacer muy bien, no veo algo negativo. La inversión será un adelanto importante no sólo en materia deportiva sino en otros muchos temas para llevar adelante un Mundial. Son inversiones que llegado el momento el retorno que le queda al país es muy importante”, opinó al respecto Mac Allister, quien se negó a dar un estimativo del gasto que demandará la organización de la competencia.



El funcionario recordó que Buenos Aires albergará el próximo año los Juegos Olímpicos de la Juventud y que el alojamiento de los deportistas en el sur de la ciudad será reconvertido luego en viviendas sociales.



Estados Unidos, México y Canadá anunciaron una candidatura tripartita para el Mundial de 2026, que hasta ahora no tiene otras postulaciones oficiales, y China y Europa asoman como posibilidades para 2030.

