Neymar bailó a tres rivales con esta gambeta con taco incluido [VIDEO]

Neymar volvió a demostrar su genialidad con el balón en el triunfo 4-1 de Barcelona sobre Villarreal por la fecha 36 de la Liga Santander.



Neymar tomó un rebote que forzó Ivan Rakitic en el medio campo, y en el momento que fue fue cercado por cuatro jugadores se mandó con una genialidad.



Los víctimas de la fantasía de Neymar fueron tres rivales: Mateo Musacchio, Álvaro González y Manuel Trigueros. No les quedó otra que ver como el brasileño pisaba la pelota, la movió de un pia a otro y con un taco los burlaba.



La jugado prosiguió en los pies de Neymar pero luego que se la cedió a Luis Suárez no prosperó en el ataque.



Pero no fue la única jugada que hizo Neymar en la goleada de Barcelona. El astro azulgrana esquivó a un rival con un auto-pase espectacular. (Ver aquí)

Mira los goles y resumen del triunfo de Barcelona sobre Villarreal:

