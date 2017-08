Neymar: ¿Por qué no debutó con el PSG en la Liga de Francia?

Neymar no debutó hoy con su nuevo club, el PSG, en el triunfo 2-0 ante Amiens, con goles de Edinson Cavani y Javier Pastore, al no haber recibido la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa su pase internacional de la Federación española.



Pese a que Neymar se declaró en su presentación a la prensa listo para jugar en el primer partido de la liga con PSG en el Parque de los Príncipes, el Certificado Internacional de Tránsfer no llegó a las oficinas de la LFP antes de la medianoche de ayer, como habría sido necesario.



Ese documento permitirá la homologación del contrato y que el futbolista pueda estrenarse con su nuevo equipo, al que llegó tras pagar el PSG su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Pese a todo, Neymar fue presentado hoy en su nuevo hogar, el Parque de los Príncipes, y ante el público para el que jugará a partir de ahora.



Neymar contempló en directo a sus futuros compañeros de equipo, entre los que hay varios amigos suyos y compañeros de la selección brasileña como Dani Alves o Lucas Moura.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.