Neymar todavía no controla sus reacciones dentro del campo de juego. El jugador brasileño recibió doble amarilla y luego la expulsión en la derrota 2-0 de Barcelona ante Málaga por dos acciones infantiles.



En la primera amarilla, Neymar interrumpió un tiro libre del rival, mientras se amarraba los botines. La segunda, fue por agresión tras perder la posesión de la pelota. El atacante estaba ofuscado ya que el Barza perdía 1-0 y desperdiciaba la oportunidad de colocarse como líder.



Pero todo puede ser peor. No solo la derrota y dejar con 10 hombres a su equipo sería el castigo final. Neymar podría perderse el clásico español ante Real Madrid.



Jesús Gil Manzano, árbitro del encuentro Barcelona vs. reflejó en el acta del choque que Neymar tras ser expulsado, cuando iba a entrar al túnel de vestuarios, aplaudió al cuarto árbitro.

Gil Manzano precisa que Neymar fue expulsado a los 65 minutos del encuentro por doble amonestación y en otras incidencias señala que el brasileño "Tras ser expulsado y cuando iba a entrar en el túnel de vestuarios, se dirigió al cuarto árbitro aplaudiéndole".



Barcelona visitará al Real Madrid dentro de dos jornadas. Si recibiera más de un partido de suspensión por parte del Comité de Competición podría perderse el clásico.

