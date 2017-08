Neymar: Presidente del PSG Nasser Al Khelaiffi se pronunció sobre su fichaje ¿Qué dijo?

Barcelona espera a Neymar este miércoles en su vuelta a los entrenamientos a las órdenes de Ernesto Valverde tras una jornada que acabó con la publicación en Marruecos de unas palabras del presidente del PSG, Nasser Al Khelaiffi, que hace dos días dijo que su club "respeta los contratos".



Entretanto y ante la ausencia de información desde el PSG, donde su presidente no se suele prodigar en público, cobraron relieve una entrevista que dio Al Khelaifi el pasado sábado en la cadena marroquí de televisión Medi 1 a su paso por Tánger (donde su equipo jugaba un partido con el Mónaco), y que sólo hoy fueron hechas públicas por la cadena.



Interrogado insistentemente por el "caso Neymar", Al Khelaifi se mostró muy prudente: "Nosotros respetamos los contratos firmados por otros clubes con sus jugadores".



Reconoció que Neymar "es una estrella mundial, y eso nadie puede discutirlo, pero repito: actualmente él es jugador del Barcelona". Incluso dijo que "no es el momento de responder a la pregunta" sobre el posible fichaje de Neymar por su club.



"Yo no quiero tratar actualmente este asunto, prefiero hacerlo en otro momento; ya veremos, si Dios quiere", insistió de forma prudente.



Neymar viaja hoy hacia Barcelona después de una serie de compromisos publicitarios en China según informó el brasileño en su cuenta de Instagram durante una breve escala en Dubai.

Na metade do caminho aquele almoço 😜 Friends 🤙🏽 Obs: ângulo da foto ou a camisa não favoreceu o @gilcebola 😂🤣 tá gordin Una publicación compartida de Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 1:51 PDT

El jugador del Barcelona estuvo el lunes en Shangai después de haber participado la semana pasada en una gira en Estados Unidos con el equipo español.



Neymar documentó a cada paso su escala en Dubai, en la que estaba acompañado por un grupo de amigos, a través de 19 publicaciones en Instagram a lo largo de tres horas.



Neymar indicó en la red social que el destino de su vuelo era España, minutos antes de que despegara un vuelo de Emirates Airlines a Barcelona.



El brasileño no ha hablado públicamente sobre las informaciones publicadas por numerosos medios sobre su inminente fichaje por el PSG, que supondría el traspaso más caro de la historia (222 millones de euros).



Según la prensa francesa, el PSG quiere hacer una gran presentación de Neymar en el centro de París, frente a la Torre Eiffel, y ya ha solicitado los permisos para llevar a cabo este acto.



La UEFA anunció este lunes que aunque no reciba denuncia alguna investigará el traspaso del brasileño Neymar al club francés PSG, si finalmente se concreta, para tener la certeza "de que se respetan las reglas del juego limpio financiero".

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.