Paco Jémez retó a Ricardo La Volpe a hablar 'cara a cara' [VIDEO]

El entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, el español Paco Jémez, desafío al técnico del América, Ricardo La Volpe a buscarlo y decirle cara a cara si tiene un problema con él, luego que el exentrenador de la selección azteca lo calificó como 'un vende humo.'



"Si La Volpe quiere decirme algo lo invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito donde no nos puedan interrumpir y me diga a la cara lo que tenga que decir", manifestó Jémez .



Paco Jémez brindó estas declaraciones al enterarse que en una entrevista, La Volpe lo había calificado como un 'vende humo.'



"Tan importante soy que no pueden vivir sin mí. Soy una persona simple que viene a trabajar a un país, a hacer las cosas lo mejor posible, no sé por qué me tienen que estar insultando", manifestó el español.



Precisamente el Cruz Azul se enfrentará el sábado al América y Paco Jémez estará frente a frente ante Ricardo La Volpe. "Si siente necesidad de decirme algo, nos vamos los dos solitos a un sitio donde no nos vea nadie", manifestó.