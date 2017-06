Paolo Guerrero: Edmundo siempre criticó al Depredador pero ahora dijo esto

Edmundo, exjugador de la selección de Brasil y ahora comentarista, opinó sobre Flamengo y Paolo Guerrero. Siempre lo criticó pero ahora aseguró que el Mengao no tiene goleadores ni equilibrio.



Edmundo dijo que siempre se busca a Paolo Guerrero en el área y que por eso el Flamengo no tiene un patrón de juego definido.



"Yo soy un crítico de Paolo Guerrero, pero la pelota tiene que llegar a él. El atacante que pierde varios goles se merece una crítica. Pero si el delantero no toca la pelota, la crítica no es sólo para él, es para el conjunto, al equipo", dijo Edmundo.

Os gols rubro-negros no empate contra o Fluminense por 2x2 no ângulo exclusivo da FLA TV pic.twitter.com/fCRNxVT5zD — Flamengo (@Flamengo) 18 de junio de 2017

"No creo que esa forma de juego sea mala, pero Flamengo necesita encontrar un equilibrio para jugar bien. Crear oportunidades de gol para definir. Flamengo es un buen equipo orgánicamente, funciona, pero tiene pocos goleadores. La responsabilidad es restringida a Guerrero. Tal vez por eso tantos centros", aseveró. Flamengo no ha encontrado regularidad en los resultados desde que fue eliminado de la Copa Libertadores.



Paolo Guerrero es criticado por Edmundo pero en México están interesados en contratarlo. Cruz Azul le puso la mira,

