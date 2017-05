Paolo Guerrero: Fox Sports lo elogió pero lanzó dura frase sobre el fútbol peruano [VIDEO]

Los periodistas de Fox Sports no dudaron en elogiar a Paolo Guerrero y su juego a nivel sudamericano en plena transmisión del Flamengo vs. U. Católica. Pero también nos dieron con palo debido a la prolongada ausencia de Perú en los mundiales.



"Acá está Paolo, es 'vivito' Paolo se deja caer, cuando lo tocan sutilmente", afirmó el relator de Fox Sports en primera instancia tras una falta sobre el atacante peruano.



Esta frase dio pie al comentarista de Fox Sports: "(Paolo Guerrero) es uno de los jugadores que protege muy bien la pelota. No solamente con su cuerpo, con sus piernas, también con sus brazos... Es uno de los buenos jugadores que nunca hemos podido verlo en un mundial"



"Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son parte de una generación dorada", agregó el comentarista. "Por distintos factores esta generación se fue diluyendo y hace tiempo no está en los mundiales", acotó el periodista.



En la transmisión de Fox Sports también fueron elogiados Flavio Maestri, Nolberto Solano y Juan Manuel Vargas.



Todo pintaba bonito para los peruano en la mención de Fox Sports pero nos regresaron a nuestra realidad: "Éstas generaciones han estado vinculados a temas ligado a fuera de la cancha que a dentro". Duele, pero es cierto.



