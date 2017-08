Paolo Guerrero se perdió este gol de manera increíble con Flamengo [VIDEO]

Paolo Guerrero la buscó todo el encuentro pero no pudo anotar el ansiado gol en la victoria de Flamengo sobre Atlético Paranaense por la fecha 22 del Brasileirao en el partido número 100 del Depredador con el Mengao.



Paolo Guerrero generó tres posibilidades claras de gol antes de encontrarse mano a mano con el portero de Paranaense en los minutos de descuento del partido. Intentó siempre pero no pudo.



Un contragolpe de Flamengo dejó solo a Paolo Guerrero de cara al gol, se sacó a dos defensores, y cuando remató fuerte lo hizo a 'quema ropa' con arquero que evitó la caída de su arco.



No obstante, los goles de Diego (17') y Willian Arao (31') permitieron consolidar el triunfo de Flamengo, que sumó 35 puntos y se ubica en zona de clasificación a la Copa Libertadores, pero muy lejos del líder Corinthians, que cuenta con 50 unidades.

Así fue la otra ocasión que generó Paolo Guerrero:

Paolo Guerrero pecó de egoísta, pero casi le sale un golazo con Flamengo [VIDEO]

