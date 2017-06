Paraguay: Arquero de 17 años muere en pleno partido tras recibir pelotazo en el estómago [VIDEO]

El arquero Bruno Isaias Cañete falleció tras recibir un pelotazo en el abdomen durante un partido de la categoría sub 18 del campeonato de la tercera división del fútbol paraguayo.



El portero Bruno Isaias Cañete, de 17 años e integrante del club Sport Colombia, murió el viernes, minutos después de llevarse el golpe durante un encuentro contra Cerro Corá, en la periferia oriental de Asunción, relató a la prensa el entrenador Alex Quintana.



"Luego del impacto de un pelotazo en la zona del estómago cayó... segundos después se repuso pero volvió a caerse sobre el césped", relató el técnico.

No había ambulancias/doctores en un partido oficial de la APF. Dirigentes corruptos que no les preocupa la vida de los chicos. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 24 de junio de 2017

Lamentó que "en la cancha del Sport Colombia no había ambulancia ni médico. Tratamos de reanimarlo junto con su padre. Una ambulancia del cuerpo de bomberos voluntarios llegó 40 minutos después del fatal incidente. Bruno llegó sin signos de vida a un hospital", dijo.



Christian Cañete, padre del joven, informó que la fiscalía ordenó trámites para una autopsia. La Asociación Paraguaya de Fútbol no ha emitido información sobre el fallecimiento.



"Por mi trabajo no había podido ir a verlo antes y esta vez me di un tiempo y me tocó verlo en su último partido", dijo entre lágrimas del joven arquero cuya muerte ha conmocionado a los paraguayos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.