Paraguay vs. Ecuador: La selección guaraní recibe al cuadro Tricolor en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018. Paraguay se juega sus últimas chances ante un Ecuador que necesita asegurar su cupo al Mundial. (6:00 p.m.)



Paraguay, séptimo la tabla de posiciones, buscará una luz ante Ecuador, tercero, en su difícil camino hacia Rusia 2018, un durísimo partido.



"Si no le ganamos a Ecuador no hay paraíso", ironizó con una cuota de humor el seleccionador, Francisco 'Chiqui' Arce, mensaje que resume además el optimismo de su equipo ante la prueba de fuego que significa el 'Tri', tercero en la tabla con 20 puntos, cinco más que los guaraníes.



"Ahora ya no tenemos margen de error", remarcó el estratega Chiqui Arce y que se manifestó convencido de poder llegar a Rusia a pesar de la incómoda ubicación en que se encuentra Paraguay.



Para Arce, la condición es ganar a Ecuador, "y después veremos", al destacar que la victoria es clave para seguir en carrera faltando seis partidos para el epílogo de las Eliminatorias Rusia 2018.

Si Paraguay gana quedará atrás la amargura por las derrotas sufridas a manos de Colombia y Perú. "Menospreciamos a Perú", recordó el martes su delantero Juan Manuel Iturbe.



El próximo martes, Paraguay irá a Sao Paulo para enfrentar a Brasil, más armado que nunca, puntero absoluto con 27 puntos.



Arce no contará con el delantero Nelson Haedo Valdez y con el lateral izquierdo Miguel Samudio, quienes fueron desafectados por lesión. "Vamos a necesitar dar todo y un poco más contra Ecuador", dijo el técnico.



El veterano Paulo Da Silva, capitán y líder de la defensa, admitió que en Paraguay "nos preparamos para jugar una final" ante Ecuador.



"Es un combo vital para nosotros porque enfrentamos a dos selecciones que están en zona de clasificación, pero tenemos clara la película, nuestro partido es el de este jueves", remarcó. La orientación del técnico es jugar tranquilo pero imprimiendo alta presión para incomodar a la visita.

Un hueso duro de roer



Si bien los estadísticas favorecen a Paraguay las veces que se midieron en Asunción, Ecuador, que ya palpita la clasificación, también aspiran la victoria.



El técnico de Ecuador, Gustavo Quinteros, reiteró que la consigna es "ser prudentes". Paraguay "es impredecible" reconoció. "A veces juega bien y en otras ocasiones no" como le ocurrió en el inesperado 4-1 ante Perú en Asunción por la undécima fecha.



Luego opuso una dura resistencia en la altura de La Paz para caer derrotado, a duras penas, a manos de Bolivia 1-0. "Ecuador es muy competitivo y completo", advirtió el delantero Felipe Caicedo. "Haciendo un partido inteligente podemos conseguir un buen resultado", enfatizó.



Para su compañero de ataque y estrella del 'Tri', Enner Valencia, Ecuador "tiene que seguir aprovechando su buen momento" para pescar los tres puntos. "Venimos con muchas ganas, con mucha ilusión", manifestó el delantero del Everton inglés.

⚪🔴 #Eliminatorias 📽 ¡La Albirroja se prepara para el juego ante Ecuador! La cita: el jueves 23 de marzo a las 20 hs. en @ElDefensores pic.twitter.com/WSqLDWz6E8 — Selección Paraguaya (@Albirroja) 22 de marzo de 2017

Probables alineaciones del Paraguay vs. Ecuador:



Paraguay: Antony Silva (Roberto Fernández) - Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo Da Silva, Junior Alonso (Richard Ortiz) - Derlis González, Rodrigo Rojas, Marcos Riveros, Juan Iturbe (Oscar Romero) - Federico Santander y Darío Lezcano (Juan Iturbe).



Ecuador: Esteban Dreer - Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Luis Caicedo - Antonio Valencia, Ángel Mena, Christian Noboa, Pedro Quiñonez - Felipe Caicedo y Miller Bolaños.

