Paraguay vs Uruguay: EN VIVO Día, hora y canal Tv del partido por Eliminatorias

Paraguay vs. Uruguay: EN VIVO La selección charrúa visita a la Albirroja en el cierre de la penúltima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 de Conmebol que otorga cuatro cupos directos y un repechaje al Mundial.



Día, hora y canal Tv del Paraguay vs Uruguay:



El encuentro Paraguay vs Uruguay se disputará este martes 5 de setiembre en el tradicional estadio Defensores del Chaco de Asunción. El choque será transmitido en Perú por Movistar Deportes (Movistar Deportes).



Los paraguayos podrán ver la transmisión de televisión por Tigo Sports Paraguay, SNT Paraguay y Telefuturo. En tanto, en el país oriental VTV tiene los derechos.



El horario del partido está pactado para las 7:00 p.m. (Perú), las 20:00 horas de Paraguay y las 21:00 de Uruguay. El árbitro será Sandro Ricci de Brasil.

#Eliminatorias | Imágenes del entrenamiento de esta mañana y de las conferencias de Oscar Tabárez, Cristian Rodríguez y José María Giménez. pic.twitter.com/BTDuCdsYap — Selección Uruguaya (@Uruguay) 3 de septiembre de 2017



Así llegan para el Paraguay vs Uruguay:



Paraguay recuperó las chances de clasificar al Mundial tras ganar como visitante a Chile. Los dirigidos por 'Chiqui' Arce sumaron 21 puntos y aspiran al repechaje para tentar el boleto a Rusia 2018.



Por su parte, Uruguay empató sin goles ante Argentina en un partido discreto y marcado por la polémica. La prensa argentina asegura que el compromiso estuvo marcado por un 'pacto de no agresión' con Lionel Messi y Luis Suárez como protagonistas.



No obstante, los charrúas con 24 puntos se ubican en el tercer lugar, a uno de Colombia (2°) pero solo con tres unidades de diferecia con el sexto, Perú. Por ello, debe asegurar su permanencia entre las primeras cuatro ubicaciones de la tabla de posiciones.



El técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, tuvo declaraciones que generaron malestar en Paraguay, debido a que se interpretó que menoscabo al rival antes del partido.



"Esta en esa situación que es muy buena, pero es un equipo que está por debajo de los demás. Si no, caemos en lo de siempre, el único antecedente es el último partido, y no es así", dijo el 'Maestro' en relación al séptimo lugar de los guaraníes en la tabla previo al Paraguay vs. Uruguay.





La buena noticia para Uruguay fue la recuperación de una de sus estrellas Luis Suárez, quien salió lastimado del choque ante Argentina. "Luis Suárez no estuvo al 100% ante Argentina y no va estar al 100% ahora. Está mucho mejor que para el partido anterior, es obvio. Y ha trabajado bien, pero quizás no es el Suárez que venía con un rodaje enorme la temporada anterior", apuntó.



Otros horarios, canal Tv en América del Paraguay vs. Uruguay:



Chile: 21:00 horas (TV: Fox Sports)

Argentina 21:00 horas (TV: TV Pública)

Colombia 19:00 horas (TV: Fox Sports)

Ecuador 19:00 horas (TV: Ecuavisa TV)

México: 19:00 horas (TV: Univision, Azteca 13, TDN)

Paraguay ganó 3-0 a Chile y sigue con vida en las Eliminatorias Rusia 2018

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.