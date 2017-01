Pep Guardiola sorprendió al mundo al referirse al posible final de su carrera como entrenador. El técnico español aseguró que ya se hace la idea de dejar la profesión más temprano que tarde.



"Quiero pensar que el siguiente paso será mejor; si no, ya no estaré aquí. En el momento que sienta eso, y estoy un poco en este proceso, que es el final de mi carrera", dijo Pep Guardiola en declaraciones a la cadena NBC.



No obstante, Pep Guardiola de 45 años, dejó en claro que respetará su contrato por tres temporadas con Manchester City. Pero aseguró que tras casi 10 años de su debut como entrenador (2007) no le queda más tiempo por delante en el banco de suplentes del fútbol.



"No voy a seguir siendo entrenador con 60 o 65 años. Voy a estar tres años o quizá algo más de tiempo, pero estoy aproximándome al final de mi carrera como entrenador; de eso estoy seguro", dijo el entrenador español con bastante énfasis.



Pep Guardiola también se animó a bromear sobre su futuro. "Estaré en un campo de golf. Si me buscas estaré allí seguro", concluyó.

