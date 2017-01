Pep Guardiola y José Mourinho: Una decepción en la Premier League

Manchester City de Pep Guardiola y el Manchester United de José Mourinho han cerrado la primera vuelta de la Premier League 2016/2017 fuera de los puestos de Champions League.



Los dos clubes de la ciudad de Manchester, que partían como los grandes favoritos para hacerse con el título, marchan en quinta (City) y sexta posición (United), por detrás de Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham Hotspur.



El conjunto entrenado por Pep Guardiola se ha ido desinflando tras un inicio fulgurante, en el que sumó 10 triunfos en línea: seis en Premier, dos en la fase previa de la Liga de Campeones, uno en la fase de grupos de la Champions League y otro en la Copa de la Liga (EFL Cup).



A raíz de un empate con el Celtic en Escocia (3-3), en la fase de grupos de la máxima competición continental, el City encadenó seis partidos sin ganar, igualando tres (Everton, Southampton y el del Celtic) y perdiendo otros tres (Tottenham, Barcelona y Manchester United).

¡Gracias a todos los aficionados del Manchester United por el apoyo durante el 2016! 👏🏻 #mufc pic.twitter.com/XI4gByeFfv — Manchester United (@ManUtd_Es) 1 de enero de 2017

La derrota del sábado en Anfield ante el Liverpool (1-0) ha sembrado todavía más dudas sobre el ambicioso proyecto del técnico catalán, puesto que el City se ha descolgado de la lucha por el título -está a 10 puntos del Chelsea- y ha salido de puestos de Liga de Campeones.



Por su parte, los 'Diablos Rojos' de José Mourinho, tras las dudas iniciales, han sumado seis triunfos consecutivos (cinco en liga y uno en Liga Europa).



Sin embargo, aunque la dinámica es ganadora, el equipo de Old Trafford se mantiene fuera de los puestos de la máxima competición continental, a tres puntos del Tottenham, el cuarto clasificado.



La pelea por el título se antoja, no obstante, una quimera para los hombres de José Mourinho, que se encuentran a 13 puntos de un Chelsea inapelable, que no parece tener fisuras y que el próximo miércoles buscará en el estadio londinense de White Hart Lane su victoria consecutiva número 14 en liga.

