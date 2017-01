Pep Guardiola piensa que el Manchester City es un equipo chico

Pep Guardiola no la pasa tan bien en el Manchester City. El 'cuadro ciudadano' realizada una temporada irregular y cada vez se aleja del líder de la Premier League, Chelsea.



Ante esta situación, el periodista español Lu Martín tiene una respuesta que podría explicar porque Guardiola no reedita el trabajo que realizó en Barcelona y el Bayern Munich.



Martín, quien es coautor del libro de Guardiola 'Mi gente, mi fútbol', reveló que Pep cree que el Manchester City es un equipo chico.



“Guardiola piensa que entrena al Villarreal de la Premier, un equipo chico”, contó el comunicador español, aunque aclaró que Pep se refiere al lado institucional y no a los jugadores.



“Yo no estoy opinando, estoy diciendo lo que Guardiola realmente piensa del Manchester City. Es un club de segunda línea en Inglaterra”, finalizó Lu Martín.