Pep Guardiola: El polémico argumento de su fracaso que minimiza al Manchester City [VIDEO]

"En un gran club me hubieran despedido", señaló el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, que finaliza su primera temporada en el club sin conquistar ningún trofeo y peleando por jugar la próxima Liga de Campeones. El técnico español dio a entender que el City no es de primer nivel como sí lo son Barcelona y Bayern Múnich.



"Es así, en un gran club me hubieran despedido. Tenía presión cuando llegué al Barcelona, cuando no tenía ninguna reputación que proteger. En ese club, si en seis meses no ganas, estás fuera. En Barcelona y en el Bayern Múnich, debes ganar en primer lugar, no tienes una segunda oportunidad", dijo Pep Guardiola en detrimento de su propio club Manchester City.



Manchester City, que recibe al West Bromwich, luchan por mantener la cuarta plaza, sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones, tras haber abandonado la pelea por la Premier League hace meses. Además fueron eliminados en octavos de final de la Champions League y en semifinales de la Copa de Inglaterra.



"Aquí me dan una segunda oportunidad y voy a intentar aprovecharla", añadió Pep Guardiola, ganador de 14 trofeos en cuatro temporadas con el Barcelona y 7 con el Bayern Múnich en tres cursos. "Si lo que viene la próxima temporada no es bueno, van a cambiar de entrenador. Me metí presión al venir aquí, para probar que era capaz de triunfar en este club fantástico", continuó Pep Guardiola.

Luego se refirió al título conquistado por el Chelsea: "La diferencia de puntos ha sido enorme, pero cuando jugamos contra estos equipos (también el Tottenham), la diferencia no ha sido tan grande. La intentaremos reducir la próxima temporada. Creo que la calidad de los jugadores era suficiente para hacerlo mejor", concluyó.

