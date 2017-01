Perú vs. Argentina: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Sudamericano Sub 20 de Ecuador

Perú vs. Argentina: EN VIVO EN DIRECTO La selección peruana enfrenta a la Albiceleste este jueves en el estadio Olímpico de Ibarra por la primera fecha del Grupo B del torneo Sudamericano Sub 20 de Ecuador, clasificatorio al Mundial de Corea del Sur de la categoría. (7:15 p.m. | Panamericana Tv)



Argentina, el último campeón sudamericano de la categoría Sub 20, comenzará ante Perú la defensa del título y por ende, encaminar su clasificación al certamen Mundial de Asia.



Por su parte, la selección peruana espera en primer caso pasar al hexagonal final que le permita soñar con su primera clasificación a un Mundial Sub 20.



Con cinco títulos, Argentina se perfila como favorito para ganar el grupo, sin descartar a Uruguay, que logró siete títulos hasta 1981. Así, la Blanquirroja tendrá una tarea muy complicada.

Más allá de los campeonatos de Argentina y el buen nivel de la actual plantilla, dirigida por Claudio Úbeda, Perú procurará dar la sorpresa en el arranque del grupo.



El técnico argentino al frente del combinado peruano, Fernando Nogara, aseguró que la intención del equipo es clasificarse al Mundial de mayo y junio próximos y la figura del cuadro será Brian Reyna, delantero del juvenil Mallorca de España.



La jornada comenzará en Ibarra con el encuentro entre Uruguay y Venezuela, equipo al mando del seleccionador de mayores, Rafael Dudamel, que saldrá por la victoria teniendo como su principal figura a Jefferson Soteldo.



Los tres primeros del Grupo B pasarán al hexagonal final que se completará con los del Grupo A, conformado por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay. Los cuatro primeros del hexagonal accederán al Mundial en Corea del Sur.

Foto oficial del equipo que disputará el Sudamericano sub 20 Ecuador 2017. ¡Vamos Perú! #MiAlientoSuma pic.twitter.com/3VB6Jnslof — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 14 de enero de 2017

Alineaciones probables del Perú vs. Argentina:



Perú: Zamudio; Andía, Fuentes, Chávez, López; Estrella, Cotrina, Távara, Siucho, Fernández; Ugarriza.



Argentina: Cambeses; Zalazar, Romero, Martínez, Valenzuela; Ascacíbar, Moyano; Vadalá, Barco, Conechny; Martínez.

