Phillip Butters: Esposa de Felipe Caicedo rechazó insultos racistas y las redes explotaron

No cesan las muestras de apoyo para el jugador de la selección de Ecuador, Felipe Caicedo, tras los insultos racistas del periodista Phillip Butters. Esta vez su esposa María García le dedicó un tierno mensaje.



"Ustedes le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano, es un mono, un gorila", dijo hace unos días Phillip Butters sobre Felipe Caicedo y su expresión con connotaciones racistas fue rechazado a nivel internacional.



Ahora, María García, esposa del atacante ecuatoriano Felipe Caicedo, publicó un mensaje en contra del racismo. “Contigo siempre son risas. Que feliz me haces mi amor. Te amo mucho mi negro. #NoAlRacismo #mylove #miamor #teamo”, citó en su cuenta Instagram.

Una publicación compartida de Maria - FMN 💕 (@thisislilma) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 1:41 PDT

Pero no quedó allí. En Twitter suscribió “Te amo mi negro bello. Hermoso eres”. Ambas publicaciones recibieron el respaldo inmediato con cerca de 20 mil 'Me gusta', en Instagram y otros 2 mil en Twitter.

