Portugal vs. Rusia: EN VIVO EN DIRECTO La selección lusa enfrenta al anfitrión del torneo este miércoles en el estadio Otkrytie Arena de Moscú por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Confederaciones. Con Cristiano Ronaldo Portugal está obligado a ganar a Rusia para tentar su pase a las semifinales.



Portugal vs. Rusia será el duelo que tendrá a Cristiano Ronaldo como protagonista por cuestiones dentro y fuera de la cancha. El partido abre la segunda y penúltima jornada de la Copa Confederaciones.



Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento y a pocas horas del Portugal vs. Rusia se reveló la fecha (31 de julio) en que deberá contestar por la acusación de evasión de impuesto por un monto cercano a los 15 millones de euros.



El entorno de Cristiano Ronaldo deslizó la posibilidad de alejarse del Real Madrid debido a que el club no ha respondido con firmeza y celeridad a las acusaciones imputadas por la justicia española.



No obstante, El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que el club que dirige no tienen en sus planes "que Cristiano Ronaldo pueda irse en este momento".

No parece que sean las mejores condiciones para Cristiano Ronaldo y los suyos para afrontar el partido Portugal vs Rusia que se disputará con todas las entradas vendidas y que puede ser ya decisivo, ya que en caso de derrota portuguesa, los vigentes campeones de Europa, quedarían en una posición muy comprometida tras el empate 2-2 en el debut ante México.



Rusia, en cambio, llega al duelo con la confianza que le dio su convincente debut ante Nueva Zelanda (2-0) y el triunfo prácticamente le colocaría en las semifinales del certamen.



La selección de Rusia sabe, no obstante, que están en pleno proceso de reconstrucción de un equipo para afrontar con garantías el Mundial del próximo año y que jugarán con la presión de no poder defraudar a una afición que ha sufrido los repetidos fracasos de su equipo en los últimos años.



El seleccionador Stanislas Cherchesov debería repetir el once que comenzó contra Nueva Zelanda visto el buen rendimiento que ofreció contra los oceánicos, aunque el técnico podrá optar también por una alineación más defensiva, con un solo punta (en ese caso el sacrificado sería Dmitri Poloz) y en defensa Igor Smolnikov podría entrar en el costado derecho lugar de Alexander Samedov, más ofensivo.

Su homólogo portugués, Fernando Santos, había anunciado rotaciones, pero es posible que el empate ante México y la necesidad de imponerse a Rusia le lleve a cambiar de opinión y a repetir equipo, aunque dos de los titulares del domingo, Pepe y Ricardo Quaresma, autor del primer gol contra el 'Tri', arrastran molestias.



Ante la necesidad de ganar, Santos podría dar entrada a André Silva, en nuevo fichaje del Milan, para acompañar a Cristiano Ronaldo en la punta del ataque, en el lugar de Nani, el menos acertado contra los mexicanos.

En los 10 enfrentamientos previos Portugal vs Rusia, los lusos ganaron seis y empató uno, pero nunca ha ganado de visita.



En 1983, la entonces Unión Soviética goleó por 5-0 en partido de clasificación para la Eurocopa; en partidos clasificatorios mundialistas, ambos empataron a cero en 2005 y Rusia se impuso por 1-0 siete años después. El último precedente, un amistoso en Krasnodar el pasado mes de noviembre, los locales ganaron por 1-0.

Posibles alineaciones del Portugal vs Rusia:



Rusia: Igor Akinfeev - Alexander Samedov, Georgiy Dzhikiya, Viktor Vasin, Fedor Kudriashov, Yury Zhirkov - Aleksandr Erokhin, Denis Glushakov, Aleksandr Golovin - Fedor Smolov, Dmitri Poloz.



Portugal: Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe o Bruno Alves, Jose Fonte, Raphaël Guerreiro - William Carvalho, Joao Moutinho, André Gomes - Nani, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo.

