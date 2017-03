Presidente de Juventus Andrea Agnelli es acusado de tener negocios con la mafia italiana

La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha acusado al presidente del Juventus, Andrea Agnelli, de mantener contactos con clanes mafiosos infiltrados entre los hinchas y de facilitarles entradas, según informó hoy él mismo.



Andrea Agnelli, presidente de Juventus, señaló en un comunicado que la notificación se ha producido este mismo sábado y que la medida también afecta al exdirigente Francesco Calvo, al responsable de seguridad Alessandro D'Angelo y a Stefano Merulla, exresponsable de la taquilla.



"En la jornada de hoy, hace pocos minutos, me ha sido notificada un denuncia por parte de la Fiscalía federal", informó Agnelli. Se les acusa mantener contactos con clanes mafiosos infiltrados en sus gradas, pertenecientes presuntamente a la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, para gestionar las entradas al estadio, que eran repartidas entre los ultras.



Agnelli negó estas acusaciones, las tachó de "inaceptables" y avanzó que defenderá "el buen nombre del Juventus que durante demasiado tiempo ha sido embarrado o sometido a curiosos procesos experimentales por parte de la justicia deportiva".



"Todo esto es inaceptable y fruto de una lectura parcial y preconcebida sobre el Juventus y no responde a la lógica de la justicia", lamentó el presidente de la "Vecchia Signora".

Le dichiarazioni del Presidente Andrea Agnelli pic.twitter.com/EwJdTi7Qaw — JuventusFC (@juventusfc) 18 de marzo de 2017



"Nunca me he reunido con capos mafiosos", señaló, al tiempo que apuntaba que "como es sabido" se ha reunido con todas las categorías de aficionados, también con ultras.



"Si algunos de estos personajes han adquirido hoy posiciones distintas de cara a la justicia penal, esto es algo que en ese momento no se sabía", agregó Agnelli.



El máximo representante del Juventus señaló que el club no puede sustituir a la justicia aunque ofreció su disponibilidad para colaborar con la Comisión Antimafia con el objetivo de que este organismo se entere directamente de su posición "sin mediaciones".



Agnelli cerró su intervención negando las especulaciones difundidas en las últimas semanas sobre la posibilidad de que la directiva del club esté a punto de separarse, reivindicando sus intenciones de hacer grande al Juventus.



El año pasado, la Fiscalía de Turín concluyó una investigación sobre algunas familias consideradas pertenecientes a la 'Ndrangheta a las que se acusaba, además de delitos contra personas y patrimonio, del intento de infiltración en algunas actividades del Juventus.

