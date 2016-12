PSG está interesado en el argentino Lucas Alario de River Plate

PSG baraja entre los posibles fichajes de este mes de enero el del argentino Lucas Alario de River Plate, afirmó hoy el periódico 'Le Parisien', que no obstante se mostró prudente sobre la realización efectiva de esa operación.



'Le Parisien' indicó que Lucas Alario (24 años) es uno de los tres nombres -los otros dos no los da- con los que trabaja el PSG para buscar a un jugador que pudiera asumir el protagonismo de Edinson Cavani -que por ahora es indispensable- en caso de que fallara.



Su llegada al equipo de la capital francesa podría producirse con un fichaje de menos de 20 millones de euros, a menos que entren en juego otras ofertas -se habla del interés de clubes ingleses e italianos-.



Pero para el diario francés hay varios cabos sueltos, como el hecho de que el agente del jugador haya señalado que el traspaso podría llegar no ahora, sino el próximo verano, al final de la temporada del PSG.

En el haber de Lucas Alario (1,80 metros de altura, 67 kilos de peso) están, sobre todo, los 31 goles que ha puesto en los 57 partidos que ha disputado con el River Plate. Por ahora sólo ha disputado dos partidos con la selección argentina.



En paralelo a los fichajes que contempla, el PSG va a tener que gestionar la salida de varios de sus futbolistas en el mercado de invierno, y entre ellos parece claro que estará el español Jesé Rodríguez, que según señaló hoy 'L'Equipe' quiere ir a Las Palmas de Gran Canaria, de donde es originario.



El problema es que la Unión Deportiva tiene dificultades para asumir su ficha, sobre todo si hay otros clubes que pujan por él.

