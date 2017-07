PSG vs. Juventus: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup

PSG vs. Juventus: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro francés se enfrenta a los Bianconeri este miércoles en Hard Rock Stadium de Florida por la fecha 2 de la International Champions Cup. Juventus va por su primer triunfo ante PSG en el inicio de su etapa de preparación tras perder con Barcelona. (DirecTv 610 | 8:05 p.m.) (Estados Unidos: ESPN 2 / ESPN) Sigue el minuto a minuto, goles e incidencias por Trome.pe



PSG vs. Juventus será el duelo entre los equipos que luchan por ser protagonistas y suelen ser opacados por Real Madrid y Barcelona. Esta vez con nuevos refuerzos y una constelación de estrellas buscan llegar a a la elite mundial.



El técnico Massimiliano Allegri intentará en el PSG vs. Juventus poner en orbita a sus refuerzos Federico Bernardeschi, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio y Rodrigo Bentancur y Douglas Costa de cara al inicio de la temporada.



Mientras que el PSG con Unai Emery está a la espera de su fichaje bomba: Alexis Sánchez o Neymar. El primer desafío para ambos clubes será ganar la Champions League tras imponerse largamente en sus ligas locales.

Barcelona 2-1 Juventus: Goles y resumen

PSG prescindió de Serge Aurier, Hatem Ben Arfa y Grzegorz Krychowiak para la gira de Estados Unidos, aparentemente saldrían del club. Entre tanto su estrella Julian Draxler se incorporará luego.



Por otro lado, Paulo Dybala es la estrella de la Juventus que el PSG mirará con recelo, lo anhelan, pero van a ir por Alexis Sánchez o Neymar.



A la Juventus se le atribuye la mejor defensa de Europa en las últimas temporadas, pero Allegri parece estar convencido, a juzgar por el dinero gastado en Federico Bernardeschi, Douglas Costa y Gonzalo Higuaín, de que se necesita el poder de ataque para derrocar al Real Madrid y Barcelona.

Probables alineaciones del PSG vs. Juventus:



PSG: Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Marco Verratti, Rabiot, Matuidi; Ángel Di María, Edinson Cavani, Lucas Moura.



Juventus: Gianluigi Buffon; De Sciglio, Barzagli, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Sami Khedira; Bernardeschi, Paulo Dybala, Douglas Costa y Gonzalo Higuaín.

