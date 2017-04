Los memes del Real Madrid vs. Atlético Madrid no podían faltar en esta nueva fecha de La Liga Santander que reanudó el campeonato tras culminar la fecha de Eliminatorias Rusia 2018.





El Atlético Madrid, gracias a Antoine Griezmann, le malogró la fiesta al Real Madrid al empatar 1-1 casi al final del partido y esto fue aprovechado muy bien por los usuarios de las redes sociales que no tardaron en burlarse del equipo dirigido por Zidane con memes que son virales en las redes sociales.



Real Madrid, con este resultado, queda a solo tres puntos del Barcelona, que de ganar su próximo partido podría quitarle la punta a los merengues, que hoy mostraron una banderola en la que decía "el trono es nuestro".

En el Bernabéu, tras una primera parte de tanteo, el Real Madrid se adelantó gracias a un cabezazo del portugués Pepe (52), pero los rojiblancos igualaron con un disparo del francés Antoine Griezmann (85).



En la primera mitad Real Madrid vs. Atlético Madrid jugaron a defenderse antes que a atacar. Con este panorama casi no se registraron ocasiones.



El Real Madrid se mantuvo en el primer puesto de la tabla con 72 puntos, tres más que el Barcelona, que enfrenta más tarde al Málaga. El equipo de Luis Enrique cuenta con mejor diferencia de goles, por lo que desplazaría al Madrid de la punta con una victoria.