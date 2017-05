Real Madrid fichaje: Vinicius Junior de Flamengo ya es merengue [VIDEO]

Vinicius Junior, de 16 años, será nuevo jugador del Real Madrid a partir de julio de 2018, tras acuerdo alcanzado con el Flamengo, que le mantendrá un año más de esa fecha, según ha informado el club madrileño.



"El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado la transferencia de los derechos federativos del jugador Vinicius Junior a partir de julio de 2018. El jugador permanecerá en su club actual hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si lo acuerdan ambos clubes", se recoge en el comunicado oficial.



Vinicius Junior, nacido el 12 de julio de 2000, en San Gonçao (Río de Janeiro, Brasil), llegará pues al Real Madrid cuando tenga 19 años.



Vinicius Junior venía jugando con el equipo Sub 17 del Flamengo, siendo el más destacado este año en la Copa Sao Paulo de Fútbol Júnior, el principal torneo para juveniles en Brasil, y también fue el goleador, mejor jugador y campeón con Brasil del pasado Campeonato Sudamericano Sub'17.



El joven brasileño, que inicialmente tenía una cláusula de rescisión de unos 24 millones de euros, hace apenas una semana firmó su primer contrato como profesional con el Flamengo, con el que ya ha debutado este mismo mes en la máxima categoría brasileña.

La renovación del contrato de Vinicius Junior con el Flamengo, y su ampliación por tres años, desde 2019 hasta 2022, impedía que cualquier club fichase sin coste al jugador en julio de 2018, cuando el atacante cumplirá 18 años.



Este operación era considerada como un paso previo a la firma del acuerdo entre el Flamengo y el Real Madrid, con la anuencia del jugador, para que su fichaje se produjese justo a partir de julio de 2018, cuando ya Vinicius será mayor de edad. Algo que esta misma tarde, el club madrileño ha anunciado.



Pese a que no se han facilitado cifras oficiales de la operación, se estima en unos 45 millones de euros la cantidad que, en varios plazos, el Real Madrid abonará al Flamengo por Vinicius Junior.

