Real Madrid fichó a Theo Hernández: Lateral pasó exámenes médicos de rigor [VIDEO]

Theo Hernández, lateral izquierdo del Atlético Madrid cedido en el Alavés, ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid, según desvela el diario 'Marca'.



Real Madrid rompería el pacto de no agresión que tiene con el Atlético Madrid si paga la cláusula de rescisión de Theo Hernández para reforzar su lateral izquierdo, donde a final de temporada se quedará tan solo con el brasileño Marcelo y dará salida al portugués Fabio Coentrao.



Theo Hernández, canterano del Atlético Madrid de 19 años, ha brillado en su primer año en la elite del fútbol español en las filas del Alavés. Tiene una cláusula de 24 millones de euros (26,2 millones de dólares), que abonaría el Real Madrid a final de temporada para convertirle en el primer fichaje de la temporada 2017/18.



Según informa el diario deportivo, ha superado sin problemas el reconocimiento médico en una clínica madrileña y no anunciará su deseo de jugar en el Real Madrid hasta después de disputar el 27 de mayo con el Alavés la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, equipo que también se había interesado en su fichaje.



El jugador ha firmado ya un contrato privado con el Real Madrid por cinco años, según informa 'As', y cobrará 3,5 millones de euros (3,8 millones de euros) el primero, con una subida en cada temporada.

El supuesto compromiso alcanzado por Theo y el club blanco se desvela a 48 horas de que el club propietario del jugador, el Atlético Madrid, reciba en su estadio al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.



Los de Zinedine Zidane se impusieron por 3-0 en la ida en el Santiago Bernabéu el pasado martes, con tres goles del portugués Cristiano Ronaldo.

