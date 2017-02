Real Madrid y el PSG se alistarían para intercambiar a dos de sus principales figuras. Según el portal 'Bernabéu Digital', españoles y franceses habrían llegado a un acuerdo para cambiar a Karim Benzemá por Edinson Cavani.



Según este medio, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez se habría reunido con el titular del PSG Nasser Al Khelaifi para definir la cesión de los jugadores.



'Bernabéu digital' precisa que la relación entre ambos directivas es de la mejor e incluso ya antes habrían firmado un pacto de no agresión, para no enfrentarse por la contratación de jugadores.



Actualmente Karim Benzemá no pasa por su mejor momento en Real Madrid y su partida ya estaría decidida, mientras que Edinson Cavani siempre ha estado en 'la mira' del cuadro blanco.



El uruguayo Cavani ha demostrado ser un goleador veloz y podría compenetrarse muy bien con las estrellas del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.