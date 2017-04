Real Madrid vs. Alavés: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander [VIDEO]

Real Madrid vs. Alavés: EN VIVO EN DIRECTO El equipo merengue recibe a los Albiazules este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la Liga Santander. Real Madrid, busca un triunfo ante Alavés para mantener el liderato del torneo español. (9:15 a.m. | ESPN)



Real Madrid retoma el pulso de la competición tras el parón por partidos internacionales, al Alavés en un partido en el que Zinedine Zidane apostará por las rotaciones, con el objetivo de tener frescos a jugadores claves en un mes de abril decisivo.



En plena guerra de difamación a la imagen del Real Madrid y sus valores tras unas declaraciones de Gerard Piqué que han calado en el madridismo, regresa la competición doméstica para el equipo de un Zinedine Zidane que intenta poner el foco en lo deportivo.



Ninguna polémica tiene que descentrar a su equipo del terreno de juego, consciente el técnico francés de que el mes de abril, con duelos ante el propio Barcelona o Atlético de Madrid más la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Bayern, es trascendental para acabar la temporada logrando títulos de los grandes.



Real Madrid vs. Alavés es un partido que puede traer sorpresas como le ocurrió a Barcelona y Atlético de Madrid. Sin excesos de confianza pero sí retoques en un equipo titular que medirá esfuerzos ante el aluvión de partidos que le vienen. El técnico madridista prescinde de Keylor Navas, Marcelo y Sergio Ramos en la convocatoria.



Concederá minutos en portería a Kiko Casilla, siempre firme en sus apariciones, y protege a Keylor, tras solo dos entrenamientos después de sus partidos con Costa Rica y viaje transoceánico, a quien últimamente la afición del Real Madrid examina al detalle cada una de sus acciones.



En defensa las ausencias de Sergio Ramos y Marcelo hacen poco probable el descanso de Dani Carvajal. Al centro de la defensa regresarán Pepe y Raphael Varane tras sus lesiones, con Nacho de comodín pasando al lateral izquierdo.



Donde no parece que Zidane conceda descansos de inicio será en el tridente ofensivo y una BBC que quiere goles para aumentar la moral en abril. Cristiano Ronaldo, apercibido de sanción, puede forzar la amarilla para no jugar en Leganés y llegar sin peligro a partidos claves como los del Atlético de Madri y Barcelona. Y en el centro del campo con Casemiro sancionado, Mateo Kovacic e Isco Alarcón cuentan con opciones de jugar de inicio.



La táctica y fortaleza defensiva del Deportivo Alavés pondrán a prueba mañana la condición de invicto del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un estadio donde regresa diez años después y donde intentará cosechar el segundo triunfo en las tres visitas que ha llevado a cabo a la capital en la historia.



Mauricio Pellegrino no podrá contar para este choque con uno de sus hombres referentes en el centro del campo, el canterano madridista Marcos Llorente, que no puede enfrentarse al equipo que cuenta con sus derechos por contrato, por lo que suplirá esta baja con el colombiano Dani Torres, ya que el serbio Nenad Krsticic se ha caído de la convocatoria por unas molestias musculares.

También se han quedado fuera de la misma Carlos Vigaray por lesión y Rubén Sobrino que continúa al margen del grupo por recaída en una rotura de fibras que sufrió hace más de un mes y no podrán ayudar a sus compañeros para intentar conseguir la hazaña ante el plantel de Zinedine Zidane.



Por otro lado, Alexis Ruano regresa a una convocatoria después de cumplir una sanción de tres partidos, aunque todo apunta a que el malagueño no forme en el once inicial que completará Pellegrino para intentar sorprender al líder. El técnico lleva a 20 jugadores a Madrid entre los que destaca la inclusión del defensa del equipo filial Martín Aguirregabiria.



El equipo vitoriano es una de las escuadras más peligrosas como visitante y ha conseguido vencer al Barcelona y al Villarreal, así como empatar en el Calderón ante el Atlético de Madrid, en una demostración de fortaleza defensiva ante los mejores equipos del campeonato. No estará solo y contará con el apoyo de unos 800 seguidores albiazules en las gradas del Santiago Bernabéu.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Alavés:



Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Pepe, Nacho; Kroos, Modric, Isco o Kovacic; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Deportivo Alavés: Pacheco; Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Dani Torres, Manu García; Toquero o Romero, Camarasa, Ibai; y Deyverson.

