Real Madrid vs. Atlético Madrid: El cuadro de Zinedine Zidane es el único equipo que ha impedido a los Colchoneros sumar una Champions League a sus logros bajo el mando de Diego Simeone y por cuarto año consecutivo los ilustres vecinos de los rojiblancos se interponen en su camino hacia la gloria europea.



Real Madrid vs. Atlético Madrid será el primero de los dos partidazos por las semifinales. Los blancos llegan con la baja principal de Gareth Bale y los Colchoneros tienen las sensibles asusencias en la zona defensiva: Juanfran, Vrsaljko y José María Giménez.



Mira la galería y entérate quienes son los once de Real Madrid y Atlético Madrid para el decisivo duelo por la Champions League en el Santiago Bernabéu.



El equipo "colchonero", bajo las órdenes de su carismático entrenador argentino, ha superado a gigantes del pasado y del presente del fútbol europeo, eliminando al AC Milan, al Chelsea, a la Juventus, al Bayern Munich y dos veces al Barcelona, ??pero han caído repetidamente ante su archirrival capitalino.



Atlético Madrid se ha sacudido el complejo de inferioridad contra el Madrid en todas las demás competiciones bajo Simeone, superándolos dos veces en la Copa del Rey y ganando cuatro de sus últimos ocho derbis de la Liga, pero no en la competición de elite de Europa.

Real Madrid recibe al Atlético Madrid en el encuentro de ida de semifinales de la Liga de Campeones, después de haber vencido por 5-3 en los penales en la final de 2016 y por 4-1 en la prórroga de 2014, cuando el defensa Sergio Ramos igualó en el minuto 93, negando a los rojiblancos su primera "orejona".



Pese a todo, el entrenador blanco, Zinedine Zidane, descartó tener una ventaja psicológica cuando los dos equipos se midan sobre el césped del Santiago Bernabéu. "No somos favoritos, es una semifinal y es al 50 por ciento, como siempre. Vamos a intentar hacer el máximo para ganar el partido", afirmó.



El dominio europeo del equipo blanco sobre el Atlético se remonta a Alfredo di Stefano y Ferenc Puskas, que decidieron una semifinal en 1958/59, mientras que Javier "Chicharito" Hernández consiguió el único gol en cuartos de final en 2014/15, el único antecedente de una eliminatoria a dos encuentros entre ambos.



Mientras que el Atlético aspira a ganar la Copa de Europa por primera vez, el Madrid quiere sumar su duodécima y convertirse en el primer equipo en retener el trofeo en la era de la Liga de Campeones.



"Formaremos un equipo que compita con el corazón de cualquier hincha del Atlético de Madrid", dijo Simeone. "Me imagino un partido saliendo ellos fuerte. Intentarán hacernos daño en los primeros minutos con la intensidad de sus jugadores. Nosotros tendremos que llevar el partido hacia un lugar donde más cómodos nos sintamos".



Los ganadores de la serie se medirán al Mónaco o a la Juventus, que juegan el miércoles el partido de ida

