Real Madrid vs. Atlético Madrid: EN DIRECTO EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue visita al equipo Colchonero este miércoles en el estadio Vicente Calderón por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Real Madrid busca capitalizar la ventaja 3-0 de la ida ante Atlético Madrid para alcanza la final del torneo junto a Juventus.



Real Madrid vs. Atlético Madrid será el duelo que tendrán los Colchoneros en casa para buscar la tremenda hazaña para darle vuelta a la serie y meterse en la instancia definitiva de la Champions League.



Para Diego Simeone fue contundente con sus jugadores en la previa del Real Madrid vs. Atlético Madrid. El estratega argentino pidió que aquellos que no confiaran en darle vuelta a la llave, se ausentaran del duelo. La motivación en el plantel rojiblanco será determinante para alcanzar el resultado soñado: una diferencia de cuatro goles para el pase directo.



"Es un marcador difícil, pero el plantel si algo no le falta son ganas de mostrar que estamos listos en pro de brindar una enorme satisfacción a nuestros hinchas", aseguró el referente Gabi previo al Real Madrid vs. Atlético Madrid.



"Creemos en lo que somos capaces de hacer, confío mucho en mis jugadores y no tengo ninguna duda de que van a hacer un buen partido", mencionó el estratega Diego Simeone sobre el duelo Real Madrid vs Atlético Madrid.



En Atlético Madrid resaltan que será un encuentro duro ante un Real Madrid que lleva 60 duelos seguidos anotando mínimo un gol por jornada.



Atlético Madrid no se queda atrás y sus intenciones de salir airoso están intactas en su estadio. Solo en seis partidos internacionales no lograron un triunfo de un total de 35.



Atlético Madrid afronta un desafío que consiste en perpetuar a su 'Bestia negra', Real Madrid, como el clásico rival del derbi madrileño que lo eliminó o venció en tres ediciones de Champions League. Pero los Colchoneros pueden también quebrar la historia y convertirse en el primer equipo que logre una remontada ante el equipo de Zinedine Zidane.



Atlético Madrid recupera, para beneplácito de su técnico, a Juanfran y Diego Godín en defensa. Con ello podrá recomponer su línea de cuatro del fondo, para lograr mantener el cero y esperar a que sus goleadores Antoine Griezmann y Kevin Gameiro estén inspirados en el arco contrario.



Atlético Madrid no tiene tregua. Los rojiblancos apuestan en la liga por asegurar su clasificación a la próxima Champions League y el factor físico puede ser deteminante. En cambio, Real Madrid, que pese a pelear por el título del torneo español, le dio descanso a sus figuras en el último partido. Cristiano Ronaldo, autor de un triplete ante Atlético Madrid, comandará la ofensiva blanca en plenitud física.

Así fue la goleada 3-0 de Real Madrid ante Atlético Madrid en la ida:

Real Madrid 3-0 Atlético Madrid: Resumen y goles

"Como siempre, vamos a entrar en el campo y pensar hacer el máximo para ganar el partido. Atlético Madrid tiene sus armas, nosotros las nuestras, que hayas ganado dos finales no significa que vamos a pasar y si pensamos eso nos equivocamos", aseguró el técnico francés Zinedine Zidane un día antes del Real Madrid vs. Atlético Madrid.



Real Madrid está con medio paso en la final de Cardiff del 3 de junio y lograr el registro histórico del bicapeonato en Champions League y la número 12 del club.



Equipos probables del Real Madrid vs. Atlético Madrid:



Atlético Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Carrasco, Gabi, Saúl, Koke - Antoine Griezmann, Kevin Gameiro.



Real Madrid: Keylor Navas, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

