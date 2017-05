Real Madrid vs. Atlético Madrid: "No somos favoritos", dijo Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, huyó del papel de favorito que se le concede a su equipo en la semifinal de la Champions League ante el Atlético de Madrid, por las tres últimas experiencias positivas en competición europea y se mostró convencido de que "no pesa lo que ocurrió" para ninguno.



"Nosotros no somos favoritos. Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria. Tenemos que dar el máximo para ganar un partido y nada más, sin pensar que hay uno de vuelta. Únicamente hay que pensar en el partido de mañana", aseguró Zinedine Zidane previo al duelo Real Madrid vs Atlético Madrid.



Para Zinedine Zidane las dos finales de Champions League perdidas por el Atlético Madrid ante el Real Madrid no condicionarán el duelo. "No pesa lo que ocurrió, todo lo contrario", avisó.



"Es una semifinal y es una eliminatoria que empieza mañana y para nosotros va tener una motivación extra. Lo que pasó ya pasó y no puedes beneficiarte de lo que ha pasado, aunque fue positivo para nosotros. Ahora es completamente diferente y ellos van a hacer todo para pasar a la final", añadió.

