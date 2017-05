Real Madrid vs. Atlético Madrid: Este video de motivación de Griezmann explotó en las redes

Real Madrid vs. Atlético Madrid: Antoine Griezmann, delantero del Atlético, evocó el 4-0 de su equipo al Real en 2015 y las remontadas de los Patriots en la Superbowl de 2017, los Cleveland Cavaliers en la final de la NBA de 2016 o el jamaicano Usain Bolt, en la víspera del duelo de la Champions League frente al conjunto blanco en el estadio Vicente Calderón.



En un vídeo publicado en su perfil oficial de Twitter, de dos minutos y 20 segundos de duración, Antoine Griezmann rememora todas esas gestas, un día antes del Real Madrid vs. Atlético Madrid, como la Superbowl ganada por los Patriots de Nueva Inglaterra a los Falcons de Atlanta con una remontada de 25 puntos de desventaja para lograr finalmente el triunfo en la prórroga del choque (34-28).



También la final de la NBA conquistada por los Cavaliers de Cleveland y Lebron James en 2016, cuando superaron una diferencia de 2-0 y 3-1 frente a Golden State Warriors en la serie para imponerse en el quinto, sexto y séptimo duelos y adjudicarse el título, o las carreras de Usain Bolt, cuando remonta al esprint a sus rivales.



"A ellos también los llamaron locos... y lo consiguieron", surge en el vídeo mientras aparecen imágenes de las celebraciones de Bolt, de los Patriots y de los Cavaliers. "Y si nosotros ya lo hemos hecho... ¿por qué no podemos conseguirlo?", continúa para dar paso a escenas ya del Atlético Madrid.

Concretamente del derbi del 7 de febrero de 2015, cuando su equipo ganó 4-0 al Real Madrid en el Vicente Calderón (un resultado que le valdría este miércoles tras el 3-0 de la ida), con las jugadas de los goles: el 1-0 de Tiago Mendes, el 2-0 de Saúl Ñíguez, el 3-0 suyo y el 4-0 de Mario Mandzukic.



"La única manera de alcanzar lo imposible... es creer en ello", añade el vídeo, antes de dos nuevas imágenes de aquel encuentro, una del argentino Diego Simeone corriendo con los brazos en alto por la banda y otra de Griezmann celebrando el gol hacia la grada.

