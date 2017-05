Real Madrid vs. Atlético Madrid: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE derbi la Champions League

Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentan el martes (18h45 GMT) en partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones, en un derbi con sabor a revancha, después de las dos finales perdidas por el conjunto 'colchonero' contra los 'merengues' en las finales del torneo europeo en 2014 y 2016.



Mónaco y Juventus se miden el miércoles en el otro partido de ida de semifinales, con la final del 3 de junio en Cardiff en el horizonte.



"Debemos encarar la eliminatoria con humildad. En el primer partido el factor campo será muy importante y hay que sacar un buen resultado. Va a ser una gran eliminatoria para ver y muy difícil de jugar", afirmó el centrocampista brasileño del Real, Casemiro.



El Real Madrid ha salido siempre victorioso en las tres últimas Champions en que se ha enfrentado al Atlético, ya que en cuartos de final de 2015, también ganaron los blancos (0-0 en la ida y 1-0 en el Bernabéu).



Será la cuarta vez consecutiva que se enfrenten y el Atlético espera que esta sea la vencida.



Para el argentino 'Cholo' Simeone, técnico del Atlético Madrid, una nueva derrota sería frustrante, sobre todo después de la tristeza que mostró al perder la final del año pasado.



Para Simeone, el gran problema en este partido será encontrar un lateral derecho.



Tras las bajas por lesión de Juanfran Torres y el croata Sime Vrsaljko, Simeone había colocado en ese lateral al uruguayo José María Giménez, que tuvo una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo el pasado sábado contra Las Palmas.



De este modo, el argentino tendrá que colocar en esa posición al montenegrino Stefan Savic o al ghanés Thomas Partey.



La buena noticia para Simeone es que tal vez pueda recuperar a uno de sus mejores hombres en el centro del campo, el belga Yannick Carrasco, lesionado en un hombro contra el Villarreal y que jugó unos minutos contra Las Palmas.



El técnico francés Zinedine Zidane solo tiene la baja en el Real Madrid de Gareth Bale, pero podrá contar para suplirlo con un Isco Alarcón en plena forma.



- Isco por Bale -



"El Atlético es un equipo muy complicado y el doble partido lo hace aún más complicado. Llevo cuatro años en el Madrid y en los cuatro nos hemos enfrentado a ellos en la Champions. Esperemos que sea como en los años anteriores", afirmó Isco.



"El Atlético nos tienen que tener ganas por las dos Champions que les hemos ganado. Es un equipo muy bueno, lo ha demostrado, compite muy bien y va a ser una eliminatoria muy igualada", añadió.



Será en realidad la quinta ocasión que se vean ambos equipos en la máxima competición continental, ya que lo hicieron, por primera vez, también en semifinales, en la edición de 1958-59.



En la ida en el Bernabéu, ganaron los blancos por 2-1, y en la vuelta se impuso el Atlético por 1-0.



Si hubieran contado doble los goles en campo contrario, como ahora, se habría clasificado el equipo rojiblanco, pero hubo un partido de desempate en Zaragoza, ganado por el Real Madrid por 2-1.



Los blancos ganarían después su cuarto título europeo.



El partido del martes contará con un dispositivo reforzado de seguridad, al tratarse de un partido de alto riesgo, con cerca de 2.100 efectivos de la policía, sanitarios y seguridad privada.



Debido a su historia y experiencia, con sus once Ligas de Campeones ganadas, el Real Madrid parece partir como favorito, pero sin duda el Atlético saldrá motivado en busca de la revancha.



"El Real Madrid es favorito contra cualquier equipo. Es un estímulo más. Sabemos quiénes somos, que podemos competir ante cualquiera y no tenemos miedo a nadie", afirmó el delantero rojiblanco Fernando Torres.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Atlético Madrid:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Toni Kroos; Karim Benzema, Isco, Cristiano Ronaldo.



Atlético Madrid: Oblak; Savic, Godín, Lucas, Filipe Luis; Gabi, Koke, Saúl, Carrasco; Antoine Griezmann, Kevin Gameiro.

