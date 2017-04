Real Madrid vs. Barcelona: No hay vuelta atrás para el Barcelona y Lionel Messi, sin margen de error, cuando visiten al Real Madrid de Cristiano Ronaldo en el clásico español por la Liga Santander que lidera el equipo blanco con tres puntos de ventaja a falta de seis fechas para el final del torneo.



Ilusionados con la posibilidad de ganar el torneo por primera vez desde 2012 y segunda en nueve campañas, Real Madrid mira por encima del hombro al Barcelona al arranque de la fecha 33, reconfortados además por el margen del partido pendiente que deben disputar contra el Celta de Vigo, ya con fecha programada: el 17 de mayo.



Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ofrecerán el capítulo número 27 de su particular y aparentemente eterno duelo goleador defendiendo a sus respectivos clubes, aunque el argentino, que ostenta el récord en clásicos con 21 dianas por 16 del portugués, no le marca un gol al Real Madrid desde 2014.



Cristiano, autor de cinco tantos al Bayern Munich en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, que los blancos resolvieron a su favor el martes, parece llegar pletórico a la cita, más descansado que en temporadas anteriores, administradas sus fuerzas con celo por el timonel, Zinedine Zidane.



Lionel Messi actual máximo goleador de la liga con 29 dianas y a solo un doblete de celebrar 500 goles oficiales con el Barcelona, no podrá contar esta vez con la ayuda de Neymar, sancionado con tres partidos —si no lo evita un recurso de última hora— tras ser expulsado en la derrota contra el Málaga por la 31ra fecha.

Los inoportunos resbalones del Barcelona han marcado el transcurrir del campeonato, pues el equipo se ha mostrado hasta la fecha incapaz de sostener un alto rendimiento, en especial tras los contados tropiezos del líder, aunque ello no haya causado mella en la moral del técnico, Luis Enrique.



Luis Suárez, quien sigue a Messi con 23 tantos en el torneo doméstico, acompañara a Messi en punta de ataque; aunque el entrenador asturiano mantiene el misterio sobre quien ejercería las funciones de Neymar junto al uruguayo y el argentino, sopesando incluso la posibilidad de reforzar el centro del campo con cinco hombres.



Real Madrid, en cambio, podría alinear de entrada a la BBC que forman Cristiano, Karim Benzema y Gareth Bale, aparentemente recuperado de sus enésimas molestias musculares.



A Zidane le preocupan más las bajas de Raphael Varane y Pepe en defensa que la delantera, y deberá recurrir una vez más al canterano Nacho Fernández para formar junto a Sergio Ramos en el eje.



Los laterales, Marcelo y Dani Carvajal, exhiben un excelente momento de forma, pero no tanto el arquero costarricense Keylor Navas, centro de las críticas tras encajar al menos un gol en sus últimos 15 partidos.



Enfrente, Marc-André ter Stegen disputará su primer clásico en el Bernabéu, una vez que el chileno Claudio Bravo, titular en la liga las últimas dos campañas, fuera traspasado al Manchester City el pasado verano.

