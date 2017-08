Real Madrid vs. Barcelona: El clásico del fútbol español tendrá una nueva edición por el partido de vuelta de la Supercopa de España. Los merengues llegan con la ventaja de 3-1 obtenida en el Camp Nou el pasado domingo.



Para el Real Madrid vs. Barcelona tanto el estratega merengue y el azulgrana tienen sendas bajas de cara a al definición de la Supercopa de España.



Zinedine Zidane no podrá contar con el suspendido Cristiano Ronaldo y Ernesto Valverde sufrió la baja de última hora de Andrés Iniesta por lesión. Ambos jugadores pilares de sus equipos.



Real Madrid conseguiría, si mantiene su ventaja cosechada en la ida en el Camp Nou, su décima Supercopa de España, y se acercaría al Barcelona, dominador de la competición con doce conquistas.

mira la galería y conoce a los equipos titulares del real madrid vs. barcelona

Barcelona 1-3 Real Madrid: Goles y resumen

Barcelona ganó cinco de las ocho últimas Supercopas de España y perdió dos finales. Tan solo faltó en 2014 a la cita en una final que enfrentó a Atlético de Madrid y Real Madrid, que cayó del lado del equipo de Diego Simeone.



El conjunto madridista tan solo conquistó una de las últimas ocho Supercopas nacionales, en 2012, y perdió dos finales. Además de la del Atlético de Madrid frente al Barcelona en 2011.

En la edición 2017 está a un paso del que sería su décima Supercopa, para acechar al Barcelona como equipo con más supremacía en la competición. Les siguen de lejos el Deportivo de la Coruña y el Atlético de Madrid, ambos con 3 trofeos, y el Athletic Club de Bilbao y Valencia, con 2. Mallorca, Real Sociedad, Zaragoza y el Sevilla también la han ganado en una ocasión

