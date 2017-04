Real Madrid vs. Barcelona: Gareth Bale juega el clásico y la BBC va con todo

Gareth Bale es la gran novedad de la lista de convocados de Zinedine Zidane para el clásico Real Madrid vs. Barcelona por la Liga Santander, en la convocatoria con 20 futbolistas de la que tendrá que descartar uno, con las bajas de Pepe y Raphael Varane, más los descartes Fabio Coentrao y Mariano.



Zinedine Zidane recupera a Gareth Bale para el clásico español, superada su última lesión en el sóleo por la que se ha perdido los tres últimos partidos del Real Madrid. El galés entra en la convocatoria tras completar con el grupo los tres últimos entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas.



Sigue siendo baja por lesión el portugués Pepe y no llega a tiempo para jugar ante el Barcelona el francés Varane, que se reincorporó a la dinámica de grupo pero debe coger ritmo tras superar una nueva lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



De momento el técnico madridista ha realizado dos descartes, el portugués Coentrao y el dominicano Mariano, y horas antes del partido tendrá que realizar un tercero y el más complicado, ya que junto al tercer portero debe dejar un jugador de campo fuera para dejar la lista en 18 futbolistas. Zidane ha decidido no concentrar a sus jugadores la noche previa al clásico y están citados a las 11:30 horas del domingo.



La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.