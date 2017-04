Real Madrid vs. Barcelona: Neymar fuera de la convocatoria para el clásico

Real Madrid vs. Barcelona: Barcelona no incluyó a Neymar en la convocatoria para el decisivo clásico de la liga española contra el Real Madrid del domingo por la incertidumbre legal sobre el recurso para anular la suspensión del delantero brasileño. Sigue aquí el partido EN VIVO



Barcelona tomó todas las medidas legales para intentar que el astro pudiera saltar al césped del estadio Santiago Bernabéu, pero finalmente no entró en la lista de futbolistas que viajaron a Madrid porque su último recurso no había recibido respuesta el domingo, horas antes del juego. Así quedó la alineación de Barcelona para el clásico español



La federación española de fútbol rechazó durante la semana la primera apelación de Barcelona, que acudieron al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español para intentar revocar el castigo.



Barcelona criticó la ausencia de una decisión a tiempo para el crucial encuentro de liga en un comunicado emitido el domingo por la mañana.



El TAD dijo el sábado que aunque no había podido estudiar el recurso de suspensión cautelar de la sanción, esto no suponía que el delantero tuviera luz verde para jugar.



Neymar fue castigado con dos partidos de suspensión por aplaudir de forma sarcástica al cuarto árbitro tras ser expulsado el pasado 8 de abril, en un juego que el Barsa perdió por 2-0 ante el Málaga. Además, el brasileño tenía una suspensión automática de un encuentro por la tarjeta roja. El ariete ya cumplió con el primer partido de suspensión en la anterior jornada liguera.



Barcelona, que ganó los dos últimos campeonatos, también tiene las bajas de los lesionados de larga duración Rafinha y Aleix Vidal. Real Madrid, que busca su primer título desde 2012, podría volver a alinear al delantero Gareth Bale tras una lesión muscular. Los merengues encabezan la liga española con tres puntos de ventaja sobre el Barsa, y con un partido pendiente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.