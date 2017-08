Real Madrid vs. Barcelona: EN VIVO Día, hora y canal TV de la final de la Supercopa de España

Real Madrid vs. Barcelona: EN DIRECTO CANAL VIVO El cuadro azulgrana enfrenta a los merengues este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta, decisivo, por el título de la Supercopa de España. Real Madrid busca sostener la ventaja (3-1) ante Barcelona del duelo de ida.



¿A qué hora y en qué canal trasmiten el clásico?



Real Madrid vs. Barcelona se jugará desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y las 23:00 horas de España. La transmisión para Perú y parte de América será por DirecTv 610. Los españoles lo podrán ver por TV en Telecinco TDT, Mitele, TV3 y Movistar+. Sigue las incidencias, goles, mejores jugadas y minuto a minuto por Trome.pe.



Real Madrid vs. Barcelona será la oportunidad del cuadro de Zinedine Zidane para ratificar su gran momento tras ganar el título continental y vencer en el Camp Nou a los azulgranas con goles de Cristiano Ronaldo, Marco Asensio y uno en contra de Piqué. Lionel Messi descontó vía penal.



No obstante, Cristiano Ronaldo sería el gran ausente en el Real Madrid vs. Barcelona debido a que fue expulsado por simular un penal y luego castigado con 5 fechas de suspensión tras empujar al árbitro. El partido está para cualquiera, los culés sí saben de remontadas.



"En el fútbol, nunca está sentenciado cuando hay una ida y vuelta, y vamos a tener que jugar bien, muy bien, porque el Barcelona es un buen equipo y te puede meter en dificultades en cualquier momento", aseguró Zinedine Zidane en la previa del Real Madrid vs. Barcelona.

Horarios, transmisión y canales de TV del Real Madrid vs. Barcelona:



Argentina (18:00) DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia (17:00)

Brasil (18:00)

Canada (05:00)

Chile (17:00 DIRECTV Sports (610-619)

Colombia (16:00)DIRECTV Sports (610-619)

Costa Rica (15:00) SKY Sports (504-546)

Cuba (17:00)

Ecuador (16:00) DIRECTV Sports (610-619)

El Salvador (15:00) SKY Sports (504-546)

Estados Unidos (05:00-02:00) ESPN, ESPN Deportes, WatchESPN, ESPN3 USA, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes USA, ESPN, ESPN Deportes+ USA

Guatemala (15:00) SKY Sports (504-546)

Honduras (14:00) SKY Sports (504-546)

México (16:00) SKY Sports (504-546) Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Nicaragua (15:00) SKY Sports (504-546)

Panamá (16:00) SKY Sports (504-546)

Paraguay (17:00) sin confirmar

Perú (16:00) DIRECTV Sports (610-619)

Puerto Rico (17:00) SKY Sports (504-546)

República Dominicana (17:00) SKY Sports (504-546)

Uruguay (18:00) DIRECTV Sports (610-619)

Venezuela (17:00) DIRECTV Sports (610-619)

Otros horarios en el mundo para ver el Real Madrid vs. Barcelona:



Canadá – Vancouver (2.00 PM) / Toronto (5.00 PM)

Estados Unidos – Los Ángeles (2.00 PM) / Nueva York (5.00 PM)

América Latina – México DF (4.00 PM) / Bogotá (4.00 PM) / Santiago de Chile (5.00 PM) / Buenos Aires (6.00 PM)

Brasil – Brasilia (6.00 PM) ESPN Brasil

África – Dakar (9.00 PM) / Yaoundé (10.00 PM) / Ciudad del Cabo (11.00 PM)

Reino Unido – Londres (10.00 PM) Sky Sports

Francia – París (11.00 PM)

Jueves 17 de agosto:



Turquía – Estambul (12.00 AM)

Rusia – Moscú (12.00 AM)

Paises Árabes – Doha (12.00 AM)

India – Nueva Delhi (2.30 AM) SONY TEN 2

Indonesia – Yakarta (4.00 AM)

China – Pequín (5.00 AM)

Japón – Tokio (6.00 AM)

Australia – Sídney (7.00 AM) SBS Live Streaming, SBS

Mira los resultados de los últimos Real Madrid vs. Barcelona:



Barcelona vs. Real Madrid (1-3) 2017/18

Real Madrid vs. Barcelona (2-3) 2016/17

Barcelona vs. Real Madrid (1-1) 2016/17

Barcelona vs. Real Madrid (1-2) 2015/16

Real Madrid vs. Barcelona (0-4) 2015/16

Barcelona vs. Real Madrid (2-1) 2014/15

Real Madrid vs. Barcelona (3-1) 2014/15

Real Madrid vs. Barcelona (3-4) 2013/14

Datos claves con miras al Real Madrid vs. Barcelona:

- Barcelona es el equipo que más veces ha ganado la Supercopa de España (12); el Real Madrid, el segundo (nueve).

- Real Madrid puede ganar cuatro títulos en un mismo año por segunda vez en su historia (Liga, Champions League, Supercopa de Europa y España), primera desde 2014 (Champions League, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).

- Barcelona solo ha remontado para hacerse con el título en una de las ocho veces que perdió el partido de ida en la Supercopa de España, en 2010 ante el Sevilla (derrota por 3-1 en el Sánchez-Pizjuán y victoria por 4-0 en el Camp Nou).

- Real Madrid solo ha ganado el título en dos de sus últimas cinco participaciones en la competición, en 2008 frente el Valencia de Unai Emery y en 2012 ante el Barcelona.

- Barcelona alcanzó el título en siete de sus últimas nueve participaciones en la Supercopa de España, solo perdió en las ediciones de 2012 ante el Real Madrid y en 2015 ante el Athletic Bilbao.

- Barcelona solo ha ganado el título en uno de sus seis enfrentamientos con el Real Madrid en la Supercopa, en 2011 (2-2 en el Santiago Bernabéu y 3-2 en el Camp Nou).

Video: Gol de Cristiano a Barcelona

- Real Madrid ha ganado la Supercopa de España en tres de las cuatro veces que ganó en el partido de ida, las tres ante el - Barcelona (1993, 1990 y 1988). Solo cayó ante la Real Sociedad en 1982 (1-0 en el Bernabéu y 4-0 en Atocha, tras prórroga).

- Barcelona no ha ganado ninguno de los seis clásicos que ha disputado en el Santiago Bernabéu en la Supercopa (1E 5D) y ha encajado al menos dos goles en todos ellos.

- Barcelona ha ganado en sus dos últimas visitas al Santiago Bernabéu, ambas en la Liga (0-4 en 2015 y 2-3 en 2017). Nunca en su historia el Barça ha ganado tres clásicos seguidos como visitante en todas las competiciones.

- Barcelona suma 24 clásicos consecutivos marcando en todas las competiciones, la mejor racha de un equipo en la historia de este enfrentamiento.



Barcelona vs. Real Madrid: Gol de Marco Asensio

