Real Madrid vs. Barcelona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV final título Supercopa de España

Real Madrid vs. Barcelona: EN DIRECTO EN VIVO El cuadro blanco recibe al equipo azulgrana este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de la final de Supercopa de España. Sin Cristiano Ronaldo, Real Madrid buscará no perder ante Barcelona para alzar el título. (4:00 p.m. hora peruana | 23:00 horas de España) Transmisión para Perú DirecTv 610. (TV española: Tele 5, Mitele, TV 3 y Movistar+) Sigue las incidencias, goles y Minuto a Minuto por Trome.pe.



Real Madrid vs. Barcelona será la oportunidad para los azulgranas de protagonizar otra épica remontada tras caer en el Camp Nou por 3-1 en la ida. Lionel Messi y sus compañeros recuerdan la hazaña ante PSG (6-1) por la pasada Champions League. No obstante, los culés ahora no contarán con el gestor de aquella vez: Neymar.



Así, el Real Madrid vs. Barcelona tendrá otro desafío para particular para el equipo de Zinedine Zidane. Sostener la ventaja sobre los azulgranas sin contar con el suspendido Cristiano Ronaldo (castigo de cinco fechas), quien desniveló el partido conu gol tras su ingreso en el último clásico español.



El equipo merengue apunta a su tercer título seguido tras obtener la Champions League y la Supercopa de Europa. Entonces el Real Madrid vs. Barcelona está abierto para cualquiera. Lo determinará la mermada pero cambiante eficacia de Lionel Messi y Luis Suárez en la ofensiva.

El estratega Ernesto Valverde sufrió la baja de un jugador trascendental, Andrés Iniesta, quien se perderá el Real Madrid vs. Barcelona por lesión. André Gomes fue incluido en la convocatoria junto al canterano Carles Aleña. El flamante refuerzo Paulinho, todavía no está apto.

Barcelona 1-3 Real Madrid: Goles y resumen

En cambio Zidane recupera a Luka Modric, aunque es seguro que preferiría a Cristiano Ronaldo, en cualquier caso tampoco estará Jesús Vallejo lesionado.



El ambiente que rodea al plantel azulgrana no es de los mejores. Los hinchas han volcado su frustración por la derrota en el clásico, además de la salida de Neymar, y han exigido refuerzos de categoría. Paulinho parece no llenar los ojos a los catalanes. Arda Turan, Denis Suárez y Andre Gomes en esa posición, mucho menos.



Por el momento las diferencias de cara al Real Madrid vs. Barcelona de este miércoles se inclinan a favor de los merengues, sin incluso CR7 en la lista mostraron ser superiores.



Sin duda que uno de los más cuestinados tras el trago amargo en el Camp Nou fue el propio técnico azulgrana. Nadie lo dice con claridad pero se presume un pequeño arona de desconfianza a priori. El inicio de la temporada lo protege.

Video: La expulsión de Cristiano Ronaldo

"¿Aceptar que el Real Madrid es mejor que nosotros siempre? Ni Atlético Madrid ni Bayern Múnich. ¿Por qué? Real Madrid lo fue puntualmente, el último clásico. Nuestra idea es ganar el partido y llevarnos el título de la Supercopa de España. Es dificil pero no saldremos derrotados. Resultados pasados ante Real Madrid nos hacen creer que tenemos posibilidades", dijo el DT azulgrana en la previa del Real Madrid vs. Barcelona.



El clásico español para Barcelona podría repercutir en sus premura por fichar jugadores. Más aún si es conocido que ya tiene en sus arcas 22 millones de euros del pago del PSG por Neymar. Por ello se insiste desde diversas fuentes sobre la llegada de Osumane Dembelé del Borussia Dortmund y Philippe Countinho del Liverpool.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Barcelona:



Barcelona: Ter Stegen; Alexei Vidal, Garad Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez; Lionel Messi, Luis Suárez y Deulofeu.





Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Gareth Bale, Karim Benzema e Isco Alarcón.

