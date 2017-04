Real Madrid vs. Bayern Múnich: Hora y canal del partido EN VIVO por Champions League

Real Madrid vs. Bayern Múnich: Ambos equipos se enfrentan en la instancia definitiva de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Allianz Arena. El partido se inicia a la 1:45 pm. EN VIVO vía Fox Sports



El duelo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich se llevará a cabo hoy y corresponde a la ida de la serie que dejará como resultado a un equipo instalado en las semifinales, como uno de los mejores cuatro clubes de Europa.



La transmisión latinoamericana será a través de Fox Sports desde la 1:45 p.m. (hora peruana) (20:45 hora de Madrid). Precisamente, en España el Real Madrid vs. Bayern Munich será transmitido por BeIn Sports a través de los operadores de Tv: Movistar Tv, Vodafone TV, Orange TV y Telecable.

Real Madrid vs. Bayern Múnich:

El arquero del Bayern Múnich Manuel Neuer volvió a los entrenamientos, con lo que aumentan sus posibilidades de jugar el miércoles ante el Real Madrid.



Neuer, quien se sometió a un procedimiento menor en la pierna izquierda tras lesionarse el 29 de marzo durante una práctica, se perdió los juegos de la Bundesliga ante el Augsburgo, Hoffenheim y Borussia Dortmund.

Estos son los horarios del Real Madrid vs. Bayern Munich de acuerdo a cada país:



Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)



Estados Unidos – Los Ángeles (11.45 AM) / Nueva York (2.45 PM)



América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)



Brasil – Brasilia (3.45 PM)



Reino Unido – Londres (7.45 PM)



Francia – París (8.45 PM)



Madrid (20.45 PM)



África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)



Turquía – Estambul (9.45 PM)



Rusia – Moscú (9.45 PM)



Países Árabes – Doha (9.45 PM)





El equipo señaló que son "buenas" las posibilidades de que Neuer juegue en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.



El delantero Robert Lewandowski del Bayern Munich se ausentó de la sesión y practicó por separado después de sufrir un golpe en el hombro derecho durante el triunfo del sábado sobre el Dortmund.



El atacante Thomas Mueller, quien no participó ante el Dortmund dijo: "Entrené con normalidad y ese es un buen indicio".



El defensor Mats Hummels quedó descartado para el encuentro debido a una lesión en el tobillo durante la práctica del domingo.

