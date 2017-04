Real Madrid vs. Bayern Múnich: EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue visita a los bávaros hoy en el estadio Allianz Arena por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid con la BBC, quiere doblegar al Bayern Múnich para resolver la serie en casa. (Fox Sports | 1:45 p.m.) (20:45 hora de Madrid) (Transmite en España: BeIn Sports)

Real Madrid vs. Bayern Múnich tendrá varios motivos para ser el duelo más atractivo de la segunda jornada de los partidos de ida. Sin duda se enfrentan dos de los mejores clubes del planeta. Además, del duelo peculiar entre los estrategas Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti.



Zinedine Zidane ganó el título de la pasada Champions League ante Atlético Madrid en su debuto como técnico del primer equipo del Real Madrid. En cambio, Carlo Ancelotti, la obtuvo tres veces: Milan (2003 y 2007) y Real Madrid (2014). Por ello, el Real Madrid vs. Bayern Múnich tiene un ingrediente adicional.



Zidane y Ancelotti compartieron en camino a la 'Décima' de la historia del Real Madrid, club más laureado del fútbol europeo. Por aquel entonces, como adjunto, Zidane escuchaba las lecciones magistrales que le ofrecía Ancelotti.



El técnico galo asumió el cargo en Real Madrid en enero de 2016 para llevar a sus jugadores, entre ellos el portugués Cristiano Ronaldo, a la 'Undécima'.



"Zizou es una persona inteligente, ha prestado muchas ideas de Carlo, quien lo tuvo además como jugador en la Juventus (de Turín) y como adjunto en el Real Madrid", cuenta Ronaldo, en el libro de Ancelotti "Liderazgo tranquilo".



Sin embargo, cuando el árbitro pite el inicio del choque en el Allianz Arena el miércoles, ya no habrá maestro ni alumno. La lucha por la eliminatoria estará servida.



"Sí, mi relación con él es importante porque fui su segundo, pero con todo el respeto que le tengo, cuando el partido comience, será un encuentro que yo querré ganar", señaló Zidane.



Ancelotti, por su parte, reconoce el trabajo del francés al frente del Real Madrid: "Zidane es un gran entrenador, tiene carisma y los jugadores lo respetan realmente. Es algo muy importante para un grupo".



Zidane es consciente de que se juega el segundo título consecutivo en la Copa de Europa, una proeza que nadie ha conseguido desde que lo hiciera el AC Milan 1989-1990, en un equipo en el que jugaba Ancelotti.



Bayern Múnich, en cambio, no quiere dejar escapar una vez más la oportunidad de coronarse en Europa por quinta vez, después de su último título en 2013.



Ancelotti retomó esta temporada el legado del técnico español Pep Guardiola, quien se quedó siempre a las puertas de la Liga de Campeones, al caer tres veces seguidas en las semifinales.



"Real Madrid es el mejor equipo del mundo, pero nosotros tenemos a Ancelotti", subrayó el presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge.



Los dos equipos lideran sus respectivos campeonatos. Bayern Múnich llega con confianza tras vencer al Borussia Dortmund por 4-1, mientras que el Real empató a un tanto frente al Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu.



Sin embargo, la mayor sorpresa la dio Zidane al no asegurar que seguirá como técnico 'blanco' la próxima temporada.



"Zizou" sabe que debe confirmarse en un equipo en el que el mismo Ancelotti no duró más de dos temporadas.



Tras la incierta eliminatoria frente a los bávaros, el Real Madrid disputará el Clásico contra el Barcelona el próximo 23 de abril, encuentro en el que se dilucidará seguramente el campeón de la Liga española.



Zidane no podrá contar con los lesionados Raphael Varane y Pepe, por molestias en la pierna y una costilla rota, respectivamente. El técnico alineará en el eje de la zaga a Sergio Ramos y Nacho.

Bayern Múnich, en cambio, notará la baja a última hora del central Mats Hummels, que lo sustituirá probablemente Javier Martínez, quien está realizando una magnífica temporada. A su lado, estará Jerome Boateng, quien regresa de una lesión, por lo que puede llegar corto al duelo.



Ancelotti recupera además a Thomas Muller y está a la espera del estado del guardameta Manuel Neuer, que se entrenó el lunes con normalidad con el grupo.



Sin duda alguna, otro choque estará protagonizado entre los delanteros Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones con 96 tantos, y el polaco Robert Lewandowski, quien crucificó al Real Madrid al marcar cuatro tantos con la camiseta del Borussia Dortmund en semifinales de la Champions League (4-1) 2013.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Bayern Múnich:



Bayern Múnich: Manuel Neuer, Lahm, Martínez, Boateng, Alaba, ArturoVidal, Xavi Alonso, Arjen Robben, Thiago, Ribéry, Robert Lewandowski.



Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Garteh Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.

