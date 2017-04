Real Madrid vs. Bayern Múnich: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Real Madrid vs. Bayern Múnich: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro español recibe al equipo bávaro este martes en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid ganó 2-1 al Bayern Múnich en la ida y deberá de sostener la ventaja en casa. (1:45 p.m. | ESPN 2)



Tras el doblete del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich (2-1), Cristiano Ronaldo intentará guiar al Real Madrid a las semifinales de la competición europea.



A sus 32 años, el atacante se encuentra a dos tantos de alcanzar el gol número 100 en la Liga de Campeones, una cifra que nadie ha conseguido.



El cuatro veces Balón de Oro levantó el pasado miércoles en Múnich un partido que comenzó perdiendo y que remontó gracias a su efectividad de cara a la portería defendida por el guardameta Manuel Neuer.



¡Ojalá haya otro doblete en el Bernabéu!", declaró Cristiano Ronaldo ante una semana decisiva, marcada por la visita del Bayern Múnich y, luego, el 'clásico' de la Liga española frente al Barcelona el domingo.



"Cuando empecé a marcar goles en la Champions jamás pensaba que iba a batir este récord. Para mí es un honor porque es una cifra muy difícil. Estoy encantado y muy contento", señaló el delantero luso.



El técnico francés Zinedine Zidane precisó que el portugués está en su mejor estado de forma para afrontar este final de temporada tras haber pasado unos meses delicados debido a su mediocre juego y a las acusaciones de presunto fraude fiscal.



"Hay pocos jugadores capaces de alcanzar 100 goles en la competición europea", se limitó a subrayar Zidane.



Con el delantero de Madeira, el Real Madrid parece una increíble máquina de marcar: El conjunto 'blanco' lleva 54 encuentros consecutivos anotando al menos un tanto.



Sin duda alguna, es un dato que genera confianza a la hora de recibir al Bayern Múnich del extécnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.



Además, el club bávaro se desplazó con la zaga a cuadros. El español Javier Martínez está suspendido por doble amonestación en la ida, aunque Ancelotti puede contar con Matt Hummels, renqueante de su esguince de tobillo y Jerome Boateng llega con problemas en los abductores.



"Se entrenaron en solitario, pero veremos ahora con la pelota. Tienen muchas oportunidades de jugar", señaló el italiano en la conferencia de prensa, en la que anunció también que Robert Lewandowski se ha recuperado y ocupará la punta del ataque.



Las dificultades atrás del Bayern Múnich pueden hacer que Ronaldo se acerque a la mítica cifra de los 100 tantos, pero sobre todo a que el Real Madrid dispute su séptima semifinal seguida en la Liga de Campeones. De esta manera, el equipo alemán rompería su buena racha de haber llegado a la siguiente ronda por cinco veces consecutivas.



En Múnich, Zidane se consagró ante su maestro Ancelotti, de quien fue técnico adjunto en Madrid (2013-2014). En la vuelta, el preparador francés buscará asestar el golpe definitivo para pasar a la próxima eliminatoria.



Real Madrid, sólido líder del campeonato español, sueña con coronarse por segunda vez consecutiva como el rey de Europa y robar el título de liga al Barcelona. "El míster ha hecho una buena gestión, con rotaciones, y estamos preparados para la recta final", afirmó Ronaldo.



- Lewandowski recuperado, Bale descartado -



El partido de vuelta será el número 24 en el que se enfrentan ambos equipos, lo que lo convierte en el partido más repetido en la competición europea.



Con problemas en un hombro, el atacante Robert Lewandowski sigue siendo duda para el duelo, pese a haberse entrenado el domingo con normalidad. "Lewandowski está bien, como el resto, sin problemas", aseguró Ancelotti.



"Lewandowski sabemos qué jugador es, es un verdadero nueve y es un plus para el Bayern Múnich, pero es un jugador de ellos. Ellos son buenos en todas las líneas, pero nos tenemos que concentrar en lo nuestro", precisó Zidane.



"No vamos a especular ni pensar en la ida. La ida ya está hecha. Sabemos la dificultad que vamos a tener. Bayern Múnich, que juegue en casa o fuera, no cambia nada, juega igual. Tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy, muy, muy bien", añadió el técnico galo.



El galés Gareth Bale del Real Madrid se perderá la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern Múnich y es duda para el Clásico del próximo domingo frente al Barcelona.



"Contra el Bayern Múnich no va a estar, no queremos arriesgar", dijo el preparador del club 'merengue', debido al edema que sufre en el sóleo.



"Lo están haciendo todos fenomenal, tengo que elegir yo, me alegro de que estén todos a este nivel y que tenga más dificultades para hacer el equipo", aseguró el entrenador francés.



"Bayern Múnich va a hacer un gran encuentro, lo sabemos. Se va a decidir en los pequeños detalles y tenemos que estar listos", concluyó Zidane.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Leicester City:



Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema.



Bayern Múnich: Neuer - Lahm, Hummels (o Kimmich), Boateng, Alaba - Vidal, Alonso - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski (o Müller).

