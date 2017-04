Real Madrid vs. Bayern Múnich: Zinedine Zidane sin defensas para la Champions League

Real Madrid vs. Bayern Múnich: Merengues encaran el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en Múnich y la eliminatoria completa ante los bávaros , con lo justo en defensa tras sumarse a la baja por lesión de Raphael Varane la de Pepe, que se fracturó dos costillas en el derbi madrileño.



Para el Real Madrid vs. Bayern Múnich, Nacho Fernández se queda como única alternativa y Zinedine Zidane cruza los dedos para que ni el canterano ni el capitán Sergio Ramos, sufran ningún problema que dejaría sin centrales en un mes de abril decisivo.



Varane recayó de su lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo a los diez minutos de reaparecer y tiene un nuevo mes de baja. Cuando la solución era Pepe, el portugués no pudo tener peor fortuna ante el Atlético Madrid.



Con su futuro en el aire, más cerca de no renovar por el Real Madrid por su deseo de un contrato de dos años, Pepe tenía ante sí la oportunidad de ganarse en el campo su petición. Regresaba a la titularidad en el derbi y la aprovechaba marcando un gol que era decisivo hasta que un fortísimo choque con el alemán Toni Kroos le fracturó dos costillas.



Durante el próximo mes Zidane solo tendrá dos centrales sanos, Ramos y Nacho, y con ellos tendrá que encarar todos los partidos salvo que realice un experimento o suba algún futbolista del Castilla. Tras el Atlético llega el Bayern Múnich, con una eliminatoria que se resuelve en una semana, la visita entre medias a El Molinón y el clásico frente al Barcelona.



Así fue la lesión a las costilla de Pepe en duelo Real Madrid vs. Atlético Madrid:

Video: Lesión de Pepe con el Real Madrid

La defensa se queda en cuadro y Zidane pierde sus variantes. El descanso que le daba a Marcelo, con Nacho en banda izquierda ya no lo podrá realizar. Provoca que la mirada se dirija al portugués Fabio Coentrao, que enlaza una molestia con otra para no jugar desde el 7 de enero, cuando disputó 22 minutos ante el Granada.



Después de reconocer que su problema es psicológico, confesando que no se ve preparado para jugar ante la presión que siente un futbolista el Real Madrid, Zidane tiene trabajo para convencerle y regresar en algún partido en el que va a tener que tirar de él. Solo ha disputado 151 minutos en toda la temporada.



Si no lo ve preparado tan solo tendrá a Dani Carvajal, Danilo, Sergio Ramos, Nacho y Marcelo en condiciones de jugar. Y ante el Sporting, sin Carvajal sancionado, tan solo quedarán cuatro justos para comenzar el partido. Esto provoca que una variante que no le gusta a Zizou pero que ya ha utilizado, Lucas Vázquez de lateral derecho de largo recorrido, vuelva a aparecer como opción de emergencia.

