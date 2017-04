Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue enfrenta a Blanquiazules este miércoles en el estadio Municipal de Riazor por la fecha 34 de la Liga Santander. Real Madrid necesita un triunfo ante Deportivo La Coruña que lo mantenga vivo en la pelea por el campeonato español. (2:30 p.m. | DirecTv)



Real Madrid vs. Deportivo La Coruña representará para los dirigidos de Zinedine Zidane un desafío aparte tras caer en el propio Santiago Bernabéu ante Barcelona en el último minuto por el clásico español de la liga. Pero el rival, tiene una obligación impostergable: asegurarse el cupo en la Primera División.



Los blancos pasaron de estar a medio paso del título de la Liga Santander, a la obligación de ganar o ganar para depender de sí mismos. La derrota del clásico fue como perder seis puntos ya que ahora tiene que superar la igualdad de puntos con Barcelona si es que quiere obtener la Liga.



No obstante, el Real Madrid vs. Deportivo La Coruña, será uno de los seis partidos que tiene que ganar en la recta final del torneo. Con un partido pendiente ante Celta de Vigo, los merengues disputarán 18 puntos, mientras que los azulgranas 15. Es decir, el máximo margen es empatar uno y ganar cinco. A diferencia de los culés que esperan cinco victorias seguidas y una derrota de su eterno rival.



Real Madrid enfrenta el duelo ante Deportivo con la adversidad de reacomodar su equipo tras las nuevas bajas de Gareth Bale, lesionado en el último clasico, y Sergio Ramos suspendido tras ver la tarjeta roja ante Barcelona por una fuerte entrada a Lionel Messi.



Así, más allá de las opciones para reemplazar a Bale, en la defensa se presenta el primer dilema para Zinedine Zidane, que tampoco contará con Pepe lastimado y con Raphael Varane en proceso de recuperación física. La opción de ver a Casemiro en la zaga es alta.

Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE la Liga Santander Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE la Liga Santander

En el mediocampo, salvo sorpresas y con la actual situación, se suma el desgaste de Toni Kroos. Por ello, Isco, Marco Asensio y James Rodríguez podrían ser de la partida, dejando a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como inamovibles en el ataque.



Zinedine Zidane esperará hasta el último momento al atacante Álvaro Morata que sería una opción importante para acompañar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, lo que dibujaría un nuevo esquema. El exJuventus tiene una molestia en la pierna izquierda.



El recuerdo inmediato de Cristiano Ronaldo y compañía sobre Deportivo La Coruña es grato. Aunque sufrieron lograron ganarle 3-2 en la primera rueda con un gol en los minutos de descuento del zaguero Ramos, ausente por suspensión.



Mira los goles y resumen del clásico español Real Madrid 2-3 Barcelona:

Real Madrid 2-3 Barcelona: Goles y resumen

Deportivo La Coruña, por su parte, no podrá contar con toda la plantilla debido al sistema de rotaciones -que incluye lesionados- para enfrentar al segundo de la liga española, Real Madrid. Los Blanquiazules, perdieron ante Sociedad y ahora buscan esos tres puntos que los salve matemáticamente del fantasmas de la baja.



Así, Laure, Alejandro Arribas, Fernando Navarro, el brasileño Guilherme dos Santos y Bruno Gama reemplacen a Juanfran Moreno, Raúl Albentosa, Luisinho, Álex Bergantiños y Fayçal Fajr, respectivamente.



Deportivo recibe al Real Madrid sin mayores apuros, pero con el objetivo puesto en sumar en todos los partidos que le restan para jugar la Liga Santander la siguiente temporada.



Alineacies probables del Real Madrid vs. Deportivo La Coruña:



Deportivo La Coruña: Lux; Laure, Arribas, Sidnei, Navarro; Guilherme, Borges; Bruno Gama, Çolak, Kakuta; y Florin Andone.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Marco Asensio, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.