Real Madrid vs Juventus: Se enfrentan ambos clubes por la final de la Champions League en partido único en Cardiff, Gales. Toda la emoción se resume en el momento cumbre que se entona el Himno del torneo de la UEFA, cuando los equipos están en la cancha. ¿Qué dice en realidad?

[Sigue aquí EN VIVO el Real Madrid vs. Juventus: Final de la Champions League]



Bueno para que no solo entones el típico "la Champiooons..." aquí te dejamos algunos detalles del Himno de la Champions League previo a la final Real Madrid vs Juventus.



El compositor del Himno más cantado del fútbol de los últimos 35 años es Tony Britten, quien adaptó la version de 'Zadok, the priest' (Zadock, el sacerdote) del musico clásico Handel.



Aficionados de Real Madrid y Juventus cubrieron de color las calles de la ciudad galesa de Cardiff en las horas previas a la final de la Liga de Campeones en el Millenium Stadium con ambiente de fiesta y hermanamiento entre amplias medidas de seguridad.



Las inmediaciones del histórico castillo de Cardiff, decorado para la ocasión con imágenes de los futbolistas de los 32 equipos participantes en la edición de este año y con un dragón gigante, símbolo de Gales, 'protegiendo' la copa, fue uno de los puntos de encuentro e interés de los miles de hinchas y curiosos.

Esta es la letra del himno de la Champions League:



Ceux sont les meilleures équipes (Estos son los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Estos son los mejores equipos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)



Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Une grande reunion (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Uno de los principales eventos deportivos)



The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)



Ils sont les meilleurs (Ellos son los mejores)

Sie sind die Besten (Estos son los mejores)

These are the champions (Estos son los campeones)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.