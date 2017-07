Real Madrid vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup

Real Madrid vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO El equipo merengue enfrenta a los Citizens este miércoles en Los Angeles Memorial Coliseum de California por la fecha 2 del International Champions Cup. Real Madrid busca resarcirse ante Manchester City luego de caer ante el United por penales. (DirecTV | 10:35 p.m.) (Reino Unido: TV Premier Sports) (Estados Unidos: ESPN | ESPN 2) (España: TV Cuatro)



Real Madrid vs. Manchester City será un partido clave para Pep Guardiola, que enfrenta a sus viejos conocidos y rivales cuando dirigía al Barcelona. Es más, Danilo podría enfrentar a su ex equipo.



Real Madrid vs. Manchester City podría ser la chance para ver debutar al defensa Benjamin Mendy, además de Danilo, ambos flamentes refuerzos del equipo de Pep Guardiola, que no contará con Bernardo Silva y Claudio Bravo.



Así Ederson, Kyle Walker, Danilo y Benjamin Mendy podrían ser titulares en el Real Madrid vs. Manchester Ciy. El cuadro inglés llegó a la gira estadounidense sin Wilfried Bony, Fernando, Kelechi Iheanacho y Fabián Delph. Mientras que Ilkay Gundogan y David Silva no están aptos para jugar.

Sergio Ramos volvió a entrenar después de recibir unas vacaciones prolongadas. Estuvo ausente ante Manchester United, pero podría aparecer ante Manchester City. El nuevo fichaje, Dani Ceballos, también espera su debut. Cristiano Ronaldo sigue en sus vacaciones tras su participación en la Copa Confederaciones.



Se espera que el Real Madrid vs. Manchester City ponga a prueba la defensa del equipo inglés luego de las costosas incorporaciones de Danilo, Benjamin Mendy y Kyle Walker, junto a Aleksandar Kolarov el único superviviente de la temporada pasada.



Pep Guardiola espera el Manchester City mejore en un récord defensivo en comparación con la temporada pasada con un desastroso comienzo de Claudio Bravo, que jugó un papel importante en sus problemas, aunque Willy Caballero estabilizó algo la situación. El técnico español ha trazado un camino de goles y dominación de la pelota por encima de todo lo demás.

Alineaciones del Real Madrid vs. Manchester City:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Raphael Varane, Nacho, Marcelo; Luca Modric, Casemiro, Toni Kroos; Gareth Bale, Karim Benzema e Isco.



Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Stones, Kolarov; Toure; Sterling, Kevin De Bruyne, Foden, Sané y Sergio Agüero.

