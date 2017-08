Cristiano Ronaldo está tan en forma como cuando marcó un doblete para el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones jugada en junio y está listo para enfrentar al Manchester United por la Supercopa de Europa, dijo el entrenador del club español, Zinedine Zidane.



Cristiano Ronaldo fue autorizado a presentarse más tarde que sus compañeros a los entrenamientos de pretemporada del Real Madrid después de jugar la Copa Confederaciones con Portugal, por lo que se perdió una gira del Madrid por Estados Unidos.



Cristiano Ronaldo volvió a entrenar con normalidad con el Real Madrid el sábado. Es decir, solo completó tres sesiones de entrenamiento, que incluyeron el viaje a Macedonia, lugar dónde se disputará la Supercopa de la UEFA.



El jugador de 32 años no ha jugado para el Real Madrid desde la victoria 4-1 sobre la Juventus en la final de la Liga de Campeones disputada en Cardiff. Poco después un medio portugués informó que Cristiano Ronaldo quería dejar el equipo tras ser acusado de evasión de impuestos por las autoridades fiscales españolas.



Cristiano Ronaldo, que negó haber cometido cualquier irregularidad en un comunicado emitido por su agencia Gestifute el mes pasado, no hizo ninguna declaración pública tras el reporte publicado por el diario deportivo Record, aunque medios españoles han asegurado que decidió quedarse en el Real Madrid.



Se esperaba que Cristiano Ronaldo no jugara el partido del martes tras unirse tarde al plantel madridista, pero Zidane -que buscará ante el Manchester United su sexto trofeo como entrenador del Madrid- dijo que el goleador portugués tenía muchas posibilidades de enfrentar a su exequipo.

"Lo que más me impresiona es que físicamente está como el día de la final y hace dos meses. Lo que me interesa a mí y a él es eso. Que esté con nosotros significa mucho, eso es que está para jugar. Mañana veremos", dijo Zidane el lunes en una rueda de prensa antes del partido en Skopie?.



"El hecho de que haya venido con nosotros aquí significa mucho, y significa que está listo para jugar. Mañana (martes) veremos si lo hace. Muchas cosas han sucedido y ha habido mucho ruido como de costumbre, pero él está tranquilo", agregó Zidane.

