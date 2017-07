Real Madrid vs. Manchester United: EN VIVO EN DIRECTO El equipo español se enfrenta a los 'Red Devils' este domingo en el Levi's Stadium de California por la International Champions Cup. Real Madrid busca un triunfo ante Manchester United para dejar una buena impresión en el inicio de la temporada 2017-2018. (4:05 p.m. | DirecTV 610)



Real Madrid jugará su primer partido tras obtener el título de la Champions League, en el inicio de su preparación para afrontar la Super Copa de Europa ante el propio Manchester United.



Real Madrid vs. Manchester United estará marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien sigue de vacaciones y la recomposición del equipo tras salida de Álvaro Morata al Chelsea y James Rodríguez al Bayern Múnich.



"Las sensaciones son buenas. Llevamos diez días de entrenamiento y los jugadores quieren jugar ya. Nos viene bien el partido. Es el primero para nosotros y el cuarto o quinto para ellos. Espero un buen partido. Todos los jugadores van a tener minutos y espero que no se lesione nadie. No espero nada más. El resultado a mí no me importa. Hay que darlo todo", valoró Zinedien Zidane en la previa del Real Madrid vs. Manchester United.

Real Madrid vs. Manchester United : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup Real Madrid vs. Manchester United : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup

Zidane, que afronta su tercera temporada como entrenador del Real Madrid, habló sobre la llegada de talentos jóvenes a la plantilla. "Los que se han ido eran muy buenos y han venido algunos jóvenes. Siempre intentamos mejorar la plantilla. Estamos contentos con los chicos que acaban de llegar. Tienen ganas de estar con nosotros y de entrenar. Saben dónde están. Si hemos mejorado o no la plantilla ya lo veremos a lo largo de la temporada", manifestó.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Manchester United:



Real Madrid: Kiko Casilla, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Gareth Bale y Karim Benzema.



Manchester United: David De Gea, Valencia, Baylli, Blind, Darmian, Ander Herrera, Paul Pogba, Mikhitaryan, Rashford, Martial y Lukaku.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.