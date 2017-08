Real Madrid vs Manchester United: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Supercopa de Europa de la UEFA

Real Madrid vs Manchester United: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro español se enfrenta a los 'Red Devils' este martes en el estadio Nacional Arena Felipe II de Macedonia por la Supercopa de Europa de la UEFA. Real Madrid busca su primer título de la temporada ante Manchester United. (1:45 p.m.) (Transmisión en Perú y América: ESPN y Fox Sports) (TV Inglaterra: BT Sport 2) (TV España: Antena 3, TV3 y Bein Sports)



Real Madrid vs. Manchester United será el primer partido oficial de la temporada 2017-2018 para ambos equipos. El equipo de Zinedine Zidane contará con su estrella Cristiano Ronaldo para ratificar su condición de favorito tras obtener el bicampeonato de la Champions League y definir por segundo año seguido la Supercopa de Europa. En cambio Manchester United disputará su cuarta Supercopa de la UEFA después de ganar la temporada pasada de la Europa League.



En este curso no será el primer Real Madrid vs. Manchester United ya que los dos equipos se han enfrentado en un amistoso por la Internacional Champions Cup, con un empate en el tiempo regular y que acabó a favor de los 'Diablos Rojos' por penales. El actual formato de la Supercopa se juega a un solo partido en cancha neutral.



Real Madrid vs. Manchester United enfrenta a dos equipos ya tienen en sus pálmares la Supercopa de Europa. Los merengues la ganaron en tres oportunidades, mientras que los ingleses en una sola ocasión. Barcelona y AC Milan son los equipos más exitosos de la historia del torneo, habiendo ganado el trofeo cinco veces.

Así fue el último enfrentamiento amistoso Real Madrid vs. Manchester United:

Real Madrid 1-2 (1-1) Manchester United: Goles y resumen

Cristiano Ronaldo volvió al entrenamiento del Real Madrid el sábado después de disfrutar de un descanso prolongado debido a su participación en la Copa Confederaciones con Portugal. Se especuló que el jugador de 32 años estaba buscando una salida del club, pero parece que permanecerá en el club. CR7 enfrenta a su ex equipo, al cual incluso se esperculó que volvería.



El nuevo fichaje del Real Madrid, Theo Hernández, participó de la pretemporada y podría ser titular junto a Sergio Ramos en la defensa, mientras que Ceballos, quien llegó del Real Betis, también está luchando por entrar al once.

Manchester United se quedará sin Eric Bailly suspendido, mientras que Phil Jones también queda fuera tras su sanción por cometer irregularidades en un contral antidopaje de la UEFA. A ellos se suma las conocidas ausencias de Luke Shaw, Marcos Rojo y Ashley Young con prolongadas lesiones y tiempo de recuperación. Sergio Romero y Jesse Lingard son duda tras su ausencia en el duelo dudan ante Sampdoria.



Así, el Manchester United podría alinear a sus recientes fichajes Nemanja Matic, Victor Lindelof y Romelu Lukaku, quienes podrían disputar su primer partido oficial con el equipo de José Mourinho.El desafío para el United se inicia con el encuentro ante Real Madrid tras una decepcionante sexta ubicación en la pasada Premier League.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Manchester United



Real Madrid: Keylor Navas; Sergio Ramos, Theo Hernández, Nacho, Carvajal; Casemiro, Toni Kroos, Luca Modric, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Manchester United: David De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Blind; Matic, Herrera, Paul Pogba, Mkhitaryan; Martial y Lukaku.

