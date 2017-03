Real Madrid vs. Napoli: "Nunca es fácil ganar en el San Paolo", dijo Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, advirtió de la dificultad que tiene San Paolo, donde recordó que "nunca es fácil ganar" desde su etapa de jugador, y destacó que "un estadio caliente" también deber ser motivador para que su equipo sentencie los octavos de final de Champions League ante el Napoli.



Zinedine Zidane sabe lo que le espera en San Paolo, pero señaló que su equipo está listo para "sufrir" y determinado para sellar el pase a los cuartos, en la rueda de prensa previa al encuentro.



"El ambiente va a ser muy bonito para el Napoli pero la motivación para nosotros va a ser tremenda. Es un estadio caliente pero también una motivación para nosotros. Es un partido de fútbol, nada más. Estamos motivados y va a ser difícil para los dos equipos, no solo para uno", manifestó.



"Lo viví como jugador y nunca fue fácil en San Paolo. Es un campo en el que la afición está muy metida con su equipo, pero al mismo tiempo es muy bonito. Me gustan los ambientes donde la gente aprieta. Es bueno para su equipo pero también para el rival es una motivación suplementaria", añadió.



El técnico francés destacó los buenos números de local de su rival, que solo perdió uno de sus últimos veinte partidos en San Paolo. "Sabemos que vamos a encontrar un partido difícil, como siempre en la Liga de Campeones. El Napoli un equipo que perdió muy poco. Sabemos la dificultad del partido pero nosotros estamos listos".

Preguntado sobre las posibilidades del Real Madrid de ganar la Liga de Campeones y la Liga Santander esta temporada, Zidane recordó que el club blanco siempre sale con la ambición de ganar en todos los partidos. "Estamos en las dos competiciones. Queremos hacer todo lo posible para ganar todo lo que nos queda hasta final de temporada. Siendo el Real Madrid siempre vamos a intentar todo lo posible para ganar", aseveró.



Pidió la actitud que su equipo tuvo en Ipurúa para golear al Eibar. "Nosotros queremos ganar cada partido que tenemos y mañana será igual. Para ellos el inicio seguramente será con mucha intensidad. Lo sabemos, ellos tienen que marcar para esperar algo. Es un equipo que puede jugar en las dos facetas, puede ir a presionar y también hacer otra cosa con los jugadores que tiene saben jugar e ir rápido a la contra. Son rápidos adelante. Es un buen conjunto con muchas cosas para hacer daño al rival".



El entrenador madridista explicó que no está preocupado de forma particular por los futbolistas del Napoli y destacó que su plantilla lo tiene todo para hacer un gran partido mañana.



"No estoy preocupado, estamos acostumbrados a jugar contra grandes jugadores. Hay muchos buenos jugadores en el Napoli pero nosotros también tenemos un buen equipo y podemos hacerlo bien. Veremos un buen partido", afirmó.

Mira los goles del triunfo de Real Madrid ante Napoli en el partido de ida:

Real Madrid 3-1 Napoli: resumen y goles

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.