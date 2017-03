Real Madrid vs. Napoli: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV octavos de Champions League

Real Madrid vs. Napoli: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro español visita al equipo italiano este martes en el estadio San Paolo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Real Madrid necesita administrar su ventaja de 3-1 en los 90 minutos para superar a Napoli y ubicarse entre los ocho mejores clubes del Europa. (2:45 p.m. | ESPN 2)



Real Madrid busca su pase a los cuartos de final de la Champions League con una importante diferencia a favor en el marcador lograda en la ida y con la el regreso en forma de su atacante estrella Cristiano Ronaldo.



"Toda la ciudad espera este partido, ya lo siente. Los aficionados nos van a ayudar muchísimo y estoy seguro de que el grito de '¡Campeones!' se oirá hasta en Turín", declaró el capitán del Napoli, Marek Hamsik.



"El del Napoli es un estadio que siempre presiona mucho, pero si estamos concentrados y entramos con intensidad irá bien. Tenemos que estar unidos para pasar a cuartos", dijo, por su parte, el centrocampista colombiano del Real Madrid James Rodríguez, tras la victoria 4-1 el sábado en Liga frente al Eibar.



Esta victoria, lograda con un buen juego, cargó de moral a los blancos de cara este encuentro tras la mala cara mostrada el miércoles en la 25ª jornada de Liga ante Las Palmas (3-3), que les costó el liderato liguero.

Vuelve la BBC



Segundos a un punto del líder de la Liga Santander, el Barcelona, los actuales campeones de Europa, Real Madrid, quieren seguir mostrando su fortaleza en el continente, donde buscan su duodécimo título.



Tras las rotaciones a que sometió al equipo en las últimas semanas, el técnico Zinedine Zidane contará con todas sus estrellas, empezando por el trío atacante formado por Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Sólo está indisponible por lesión el central Raphael Varane.



Karim Benzema fue el héroe de su equipo el sábado frente al Eibar con un doblete, mientras Cristiano Ronaldo descansó y Gareth Bale no pudo jugar por sanción, por lo que ambos llegan descansados a Nápoles. El francés es, además, el mejor goleador del Real Madrid esta temporada en la Champions League con cinco tantos.



La 'BBC' saldrá al campo con la misión de meter al menos un gol que dé más tranquilidad a los blancos, frente a Nápoles que saldrá a buscar la portería defendida por Keylor Navas.



El técnico Maurizio Sarri, probablemente, volverá a confiar en el belga Dries Mertens para intentar perforar el arco blanco. Autor de los dos goles de su equipo el sábado ante la Roma (2-1), Mertens se tuvo que retirar del encuentro por un golpe en el tobillo, pero no parece que vaya a faltar a la cita ante el Real Madrid. El belga estará acompañado en ataque por José Callejón y Lorenzo Insigne.

"Partido casi imposible"



"Es un partido casi imposible porque siempre marcan, ya llevan 46 partidos consecutivos marcando al menos un gol. Son los favoritos, pero podemos complicarles la noche. Vamos a intentar molestarlos un poco", dijo Sarri este lunes en rueda de prensa previa al encuentro.



Napoli espera que no vuelva a cumplirse el único precedente anterior cuando el Real Madrid de Emilio Butragueño eliminó al Napoli liderado por Maradona en la primera ronda de la Copa de Europa de la temporada 1987/1988 (2-0, 1-1).



La victoria ante la Roma, que mantiene al equipo napolitano en tercera posición de la liga italiana, sin duda, supone un revulsivo para encarar el partido del martes.



En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid prácticamente no dejó jugar al Nápoles, pero en su campo, los italianos probablemente no renunciarán a intentar controlar el juego desde atrás para llegar con el balón controlado a la portería contraria.



"Creo que tal vez haya un 3% de posibilidades pero ese 3% está ahí", dijo Sarri, antes de concluir que "creo que tendremos oportunidades" en ataque.

Equipos probables del Real Madrid vs. Napoli:



Napoli: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski, Diawara, Hamsik - Callejón, Mertens, Insigne.



Real Madrid: Kelor Navas - Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Toni Kroos - Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.

